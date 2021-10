Koniec 35-ročného pátrania, identita známeho sériového vraha šokovala všetkých: Priznanie krátko pred smrťou

Parížskych kriminalistov roky nenechal spávať notoricky známy sériový vrah pohybujúci sa na slobode.

Najnovšie sa však niekdajší vojenský policajt krátko pred smrťou priznal k tomu, že bol vrahom známym ako „Le Grelé“. Informoval o tom spravodajský portál BBC.



Muž, ktorého francúzske médiá identifikovali ako Francois Vérove, v liste na rozlúčku uviedol, že bol tým vrahom, ktorého zločiny šokovali Paríž v 80. a 90. rokoch minulého storočia. Le Grelé je podozrivý, že stál za niekoľkými vraždami a znásilneniami.



Priznanie mŕtveho by mohlo znamenať koniec jedného z najslávnejších kriminálnych prípadov vo Francúzsku. Vrah dostal prezývku podľa tváre, ktorá bola poznačená akné. Testy DNA spárovali s niekoľkými zločinmi pripisovanými sériovému vrahovi.



„Nikdy sa nedozvieme všetky zločiny, ktorých sa Le Grelé dopustil,“ povedal Didier Saban, právnik zastupujúci rodiny obetí. Vérove je podozrivý zo spáchania štyroch vrážd a šiestich znásilnení. Saban si však myslí, že ich bolo nepochybne viac a jeho smrť zanechala mnoho nezodpovedaných otázok.



Medzi šokujúcimi zločinmi, ktoré mužovi pripisovali, bola aj vražda 11-ročnej Cécile Bloch. Tú vyhlásili za nezvestnú po tom, čo sa v roku 1986 nedostavila do školy v meste Fontainebleau. Jej telo neskôr našli pod kusom starého koberca v suteréne bytového domu, v ktorom bývala. Úrady uviedli, že bola znásilnená, uškrtená a dobodaná. Obyvatelia, vrátane nevlastného brata obete, si spomenuli, že v deň zločinu videli vo výťahu muža s rapavou pokožkou na tvári.



Dôkazy DNA spájajú tento prípad aj s ďalšími, napríklad so znásilneniami 26-ročnej Nemky a dvoch dievčat vo veku 11 a 14 rokov, pred ktorými sa podozrivý údajne identifikoval ako policajt.



Denník Le Point informoval, že podozrivý muž viedol normálny život s manželkou a dvoma deťmi. V správe na rozlúčku údajne uviedol, že v čase vrážd jeho život „nebol v poriadku“, ale že sa odvtedy „dal dohromady“. Podľa novín Le Parisien bol Francois V. 59-ročný bývalý policajt napojený na francúzsku armádu, pričom jeho telo našli v stredu v juhofrancúzskom prímorskom letovisku pri Montpellieri.