Exprezident Saakašvili tvrdí, že je už v Gruzínsku: Odborníci sa obávajú katastrofálnych udalostí

Bývalý gruzínsky prezident Michail Saakašvili na sociálnych sieťach oznámil, že je už v Gruzínsku.

Uviedol to vo svojom príspevku na sociálnej sieti, informovala v piatok agentúra Interfax. Gruzínske ministerstvo vnútra však tvrdí, že Saakašvili gruzínske štátne hranice neprekročil, píše agentúra TASS.

"Dobré ráno, Gruzínsko, po ôsmich rokoch (zdravím) už z Gruzínska," napísal Saakašvili vo videopríspevku, z ktorého citovali gruzínske médiá. Podľa agentúry AFP Saakašvili vo vyhlásení na Facebooku uviedol, že z exilu sa do Gruzínska vrátil aj napriek hroziacemu zatknutiu. "Riskoval som život a slobodu, aby som sa vrátil," povedal Saakašvili a dodal, že je v západogruzínskom meste Batumi, ležiacom na pobreží Čierneho mora.

Gruzínsky exprezident už skôr na sociálnej sieti avizoval, že do Gruzínska priletí lietadlom na linke Kyjev – Tbilisi večer 2. októbra, keď bude v jeho vlasti ukončené hlasovanie v komunálnych voľbách. Tieto voľby sú vnímané ako kľúčový test čoraz nepopulárnejšej vládnej strany Gruzínsky sen.

Gruzínsky premiér Irakli Garibašvili v reakcii na tieto plány vyhlásil, že "ak Saakašvili položí nohu na gruzínsku pôdu, bude okamžite zatknutý a odvedený do väzenia".

V snahe pomôcť Saakašvilimu bezproblémovo sa vrátiť do Gruzínska vznikla na internete podporná skupina, v ktorej je zaregistrovaných vyše 100 000 ľudí. Akciu inicioval Tako Čarkviani, predseda opozičnej strany Právo a spravodlivosť. Saakašviliho zámer vrátiť sa do Gruzínska vyvolal medzi odborníkmi polemiky o tom, čo jeho návrat prinesie, napísal web Kavkazskij uzel. Podľa Mamuku Žgentiho z Inštitútu pre európske hodnoty Gruzínska môže Saakašviliho návrat "viesť ku katastrofálnym udalostiam – existuje možnosť revolúcie alebo občianskej konfrontácie: to bude mať negatívny vplyv na našu krajinu".

Nepokojov v prípade Saakašviliho návratu sa obáva aj Nika Čitadze, vedúci gruzínskeho Centra bezpečnostných štúdií a medzinárodných vzťahov. Čitadze spochybnil Saakašviliho návrat do Gruzínska, kde bolo voči nemu začaté trestné stíhanie.

Analytik Čitadze poukázal aj na to, že Saakašvili svojho času na soiálnej sieti "neukázal letenku, ale iba rezerváciu, ktorú je možné zrušiť". Čitadze dodal, že zverejnenie dokladu o rezervácii letenky malo za cieľ motivovať Saakašviliho prívržencov, aby sa zúčastnili na hlasovaní v komunálnych voľbách.

Saakašvili, 53-ročný zakladateľ hlavnej opozičnej gruzínskej strany Zjednotené národné hnutie (UNM), bol v neprítomnosti odsúdený na tri roky väzenia za zneužívanie právomocí. Bývalý prezident čelí v Gruzínsku aj ďalším obvineniam.

Po ukončení svojho prezidentského mandátu Saakašvili emigroval do USA a od roku 2015 sa politicky angažoval na Ukrajine, kam prišiel na pozvanie vtedajšieho prezidenta Petra Porošenka. Ten mu udelil ukrajinské občianstvo a vymenoval ho za gubernátora Odeskej oblasti. V roku 2018 sa však ukázalo, že Saakašvili sa na území Ukrajiny nachádza nezákonne: falšoval svoje doklady a tým porušil ukrajinské zákony. Bol zadržaný ukrajinskými bezpečnostnými zložkami a vyhostený do Poľska.

O rok neskôr sa však na Ukrajinu vrátil a prezident Volodymyr Zelenskyj mu neskôr občianstvo vrátil a zveril mu post predsedu výkonného výboru Národnej rady pre reformy – poradného orgánu prezidenta krajiny.

Gruzínsko sa dostalo do politického chaosu vlani, keď parlamentné voľby, v ktorých tesne zvíťazila vládna strana Gruzínsky sen, boli opozičnými stranami označené za zmanipulované.