Brali sa ako 19-roční: Ich kľúč k šťastnému manželstvu mnohých šokuje

Manželia Chris a Stephanie Teage (35) z Nashvillu po rokoch pochopili, čo im pomohlo k spokojnému vzťahu.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Nebudeme vás napínať – je to rozvod. Dvojica bola ešte na strednej škole, keď sa začal písať príbeh ich lásky. Počas štúdia na vysokej škole, v roku 2006, sa zaľúbenci zosobášili. Chris bol neskôr zaneprázdnený budovaním hudobnej kariéry, Stephanie študovala za učiteľku. Spájalo ich tiež, že sa angažovali v miestnom kostole, v komunite veriacich. Ich okolie ich vnímalo ako perfektný pár, cítili tlak a ich cesty sa začali pomaly rozchádzať.

Keď Chris zabalil hudobnú kariéru, otriaslo to jeho vierou v Boha, uchýlil sa tiež k alkoholu a drogám. Usúdil, že chce byť radšej sám, a po mesiacoch trápenia sa so Stephanie v roku 2010 rozviedli. Chris, prvýkrát zažíval, aké to je byť slobodným chlapom, no šťastie v tomto stave nenašiel. Ako dnes hovorí, cítil sa ,,viac stratený a sám ako kedykoľvek predtým“.

Po roku sa vrátil do miestneho kostola, kde opäť stretol Stephanie. Ona síce po rozvode randila, no tiež sa necítila byť šťastná. Dvojici pomohla rodina a priatelia a dali sa opäť dokopy. V roku 2011 sa druhý raz zosobášili. Tentokrát však navštevujú manželskú poradňu.

,,Ako mladý pár sme nemali žiaden návod, nikto nám neporadil a nevaroval nás, aký náročný môže manželský život byť. Brali sme sa vo veku 19 a 20 rokov, keď sa v našich životoch toľko dialo. Zvonku sme vyzerali ako dokonalý pár, ale vznikali problémy a my sme nevedeli, ako si s nimi poradiť,“ rozpráva Chris.

,,Bola to najťažšia výzva, akou sme museli prejsť, ale doviedla nás až sem, kde sme teraz,“ povedal o rozvode a odlúčení. ,,Náš vzťah sa teraz riadi pravidlom, že nikdy nič nie je stratené. Trápenie ťa môže buď zlomiť, alebo urobiť silnejším.“ Manželstvo im so Stephanie na druhý pokus klape, majú už dve detičky.

Dvojica začala chodiť po speváckych súťažiach a dostávala komplimenty, aký majú hudobný talent a na pódiu prirodzenú chémiu. Napokon sa rozhodli naplno venovať hudbe a ako manželské duo vystupujú v kostoloch, na rôznych podujatiach či konferenciách po celých Spojenách štátoch. Ročne majú až 70 vystúpení. Chris hrá na gitaru a klavír, Stephanie spieva. Témou ich piesní je viera v Boha a ich vzťah.

,,Keď sme spievali na súťaži, prišla za nami žena v slzách. Vravela, že prežíva vo vzťahu presne to, o čom sme spievali. Vtedy sme si uvedomili silu nášho príbehu a to, aký je zaujímavý. Chceme ho preto šíriť medzi ľuďmi,“ cituje Daily Mail Stephanie. ,,S našim vzťahom sme to nevzdali, aj keď nám to ľudia radili. Teraz oslavujeme 10. výročie svadby.“