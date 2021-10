Trpí hroznou diagnózou! Aj najmenšie vzrušenie je pre ňu bolestivé, s manželom nemali sex už roky

28-ročná Wynona Fenech z austrálskeho Melbourne, trpí endometriózou a vaginizmom, čo znamená, že aj mierne vzrušenie spôsobuje, že má pocit, že jej genitálie „horia“.

Fotogaléria 3 fotiek v galérii

Mamička vysvetlila, prečo s manželom nemohli mať sex a po narodení dieťaťa sa nemohli ani bozkávať. Žena sa objavila v epizóde Insight na SBS, aby diskutovala o vynútenom celibáte v jej manželstve. Vysvetlila, že jej diagnóza - pri ktorej tkanivo podobné výstelke maternice rastie na iných miestach - spôsobuje takú bolesť, že s partnerom neboli schopní súlože.

Personalistka má problémy so zdravotným stavom odkedy jej ochorenie diagnostikovali, keď mala len 17 rokov. Jej príznaky sa zhoršili po narodení dcéry v roku 2017 - sex sa stal neznesiteľne bolestivým, pretože jej vagína bola ,,ako v plameňoch" a mala kŕče v panvovej oblasti. Povedala: „Nemohli sme mať pohlavný styk, pretože to bolo bolestivé, ale nemohli sme sa ani bozkávať, nemohla som držať manžela za ruku. Nemohla som byť vzrušená, pretože aj len malé vzrušenie vyvolalo boľavý pocit, doslova som cítila, že mi horí vulva." Pár prestal mať sex a bolesť ustala.

Aj mierne vzrušenie by spôsobilo, že Wynona dostane hnačku, uvádza news.com.au. Komentovala to slovami: „Nie je to preto, že by som bola nadržaná, bolo to proste veľmi citlivé a akékoľvek minútové vzrušenie bolo bolestivé.“ Potom, čo v júni 2017 odrodila cisárskym rezom svoju dcéru Islu, sa Wynonina vagína uzavrela natoľko, že „nemohla do nej dostať ani vatovú tyčinku bez toho, aby to nebolelo“. Diagnostikovali jej vaginizmus - nedobrovoľné zovretie vaginálneho kanála. Keď sa jej vrátili svoje dni, jej menštruácia bola taká silná, až to bolo podľa jej slov trápne. Wynona teraz musí použiť dilatátory na uvoľňovanie vagíny.

Lekári jej odporučili plastickú operáciu. Wynona povedala: „Dohodli sme sa, že ako poslednú možnosť využijeme plastickú chirurgiu, pretože sme skutočne vyskúšali všetko.“ Po operácii Wynona stále nemohla mať sex a diagnostikovali jej endometriózu 4. stupňa. Povedala: „Cesta, ktorou sme sa mali vybrať, bola táto plastická chirurgia, ale tiež to nepomohlo, pretože to nevyriešilo skutočnosť, že je tu všetka mentálna a psychická trauma, ktorú máte po tom, čo ste prežívali toľko bolesti.” Teraz sa Wynona cíti neschopná získať pomoc v súvislosti s týmto problémom po tom, čo sa zdravotnícky pracovník opýtal, či náhodou nie je „všetko v jej hlave“.

Cíti však ,,skutočné šťastie", že má svojho manžela Stefana, ktorý ju vždy podporoval. Wynona povedala: „Mám úžasného manžela, ktorý doslova nemal žiadne problémy s tým, že by sme nemali sex. Museli sme byť intímni aj inými spôsobmi, takže robíme všetko spoločne. Obvykle ideme spolu do práce vlakom, potom ideme domov spolu. “ Chce, aby ostatné ženy, ktoré prechádzajú podobnými problémami, vedeli, že nie sú samé.