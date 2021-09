Vydatá žena sa netají tým, že spáva s cudzími chlapmi: Reakcia jej manžela vás dorazí!

Priznala farbu! Mladá žena mnohých šokovala úprimnosťou, s akou porozprávala o svojom manželstve.

Rae Nemetsky (22) sa na sociálnej sieti pochválila naozaj netradičným vzťahom. Samú seba pred svojim fanúšikmi na Tik Toku označila za takzvanú sexi manželku.

Rae, ktorá vychováva s manželom jedno dieťa, bez okolkov priznala, že jej zákonitý nie je jej jediným sexuálnym partnerom. Aby toho nebolo málo, jej manžel ju v tom podporuje. Ako informuje britský denník The Sun, bizarný nápad mal skrsnúť práve v hlave Raeinho manžela. Ako sama uviedla, najprv touto myšlienkou nebola nadšená, no na mužov návrh napokon pristala. "Skúsila som to, pretože viem, že ho to urobí šťastným a preto som bola šťastná aj ja," cituje jej slová The Sun. Rae si sexuálnych partnerov starostlivo vyberá, väčšinou cez zoznamovaciu aplikáciu Tinder. "Nie je to žiadna aféra, vždy keď sa to skončí,vrátim sa k svojmu mužovi, ktorý je radosťou celý bez seba," dodala.

Tento netradičný prístup sa stretol s množstvom kritiky, no mladá mamička tvrdí, že jej manželstvo to nijak neobmedzuje, ba naopak. Manžel je podľa jej slov pre ňu to najlepšie, čo ju kedy mohlo postretnúť.