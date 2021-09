Krásna blogerka si myslela, že je tehotná: Zistenie, ktoré ju bodlo ako nôž

Mia Mackin (25) sa popri práci venuje blogovaniu o zdravom životnom štýle.

V októbri roku 2019 podstúpila zdravotnú prehliadku, ktorú zamestnancom zadarmo sprostredkovala jej firma. Za rok predtým schudla 18 kilogramov, z čoho bola nadšená, v poslednom čase sa však necítila dobre. ,,Počas zdravotnej prehliadky som mala zmiešané pocity, myslela som si totiž, že je šanca, že som tehotná. Rozmýšľala som, či to sestričke povedať. Potom sa otočila a povedala mi, že moje srdce bije oveľa rýchlejšie, ako by malo,“ porozprávala kráska vo videu na Youtube.

,,Vtedy som jej povedala, že som možno tehotná, cítim sa unavená a mám bolesti brucha a hrudníka,“ spomína. Mia ešte večer zamierila do nemocnice, lebo ako tvrdí, bola si na 95% istá, že čaká dieťa. Prvé vyšetrenia však tehotenstvo vylúčili. ,,Povedala som doktorom, že ak nie som v tom, tak sa niečo zlé deje, lebo sa necítim dobre.“

Mladú ženu poslali na röntgen, na ktorom sa ukázal veľký tieň okolo jej srdca. Doktor povedal, že môže ísť len o infekciu, nech si ide domov oddýchnuť a na druhý deň ráno sa vráti na CT vyšetrenie. Tak sa aj stalo. Že sa deje niečo zlé, Mia pochopila, keď zbadala, že sestrička nesie na oznamovanie výsledkov vreckovky. Kráska sa dozvedela, že je podozrenie, že má rakovinu.

To sa po týždni plnom vyšetrení a testov potvrdilo. Mii diagnostikovali Hofgkinov lymfóm, zriedkavú formu rakoviny, ktorá postihuje najmä dvadsiatnikov. Vyvíja sa v lymfatickom systéme a šíri telom, vrátane oblasti medzi pľúcami a hrudnou kosťou. Prejavovať sa môže skráteným dychom, zvýšenou teplotou, nočným potením, stratou hmotnosti a svrbením kože.

Mia tieto príznaky pociťovala už mesiace, ale ignorovala. Doktori jej povedali, že keby prišla o dva týždne neskôr, mohla zomrieť. Kvôli hmote v jej hrudníku jej rýchlejšie bilo srdce a tlačila tiež na pľúca. ,,Mohlo to viesť k infarktu, alebo by som proste padla mŕtva,“ cituje ženu portál Mirror. ,,Považujem za neskutočné šťastie, že som šla na tú prehliadku z práce. Keby som nešla, dnes by som tu nebola.“

Mia podstupovala chemoterapiu a prišla ďalšia rana. Lekári našli hrčku v jej krku a diagnostikovali jej ešte ďalšiu hroznú diagnózu – rakovinu štítnej žľazy. Postihuje najmä tridsiatnikov a ľudí nad 60 rokov, prejavuje sa nebolestivou hrčou v krku, napuchnutými žľazami, suchom v hrdle, problémami s prehĺtaním a chrapľavým hlasom. ,,Šialené je, že som žiadne príznaky nemala. Zistili to len vďaka tomu, že mi robili kontrolu kvôli Hodginovmu lymfómu,“ rozpráva Mia.

Žena podstúpila dve operácie a kvôli chemoterapii prišla o vlasy. Priebeh liečby zdieľala so svojimi sledovateľmi na Instagrame. Choroby mali na jej život drastický dopad. ,,Vychovali ma ako členku Svedkov Jehovových. Ale oni neschvaľujú krvné transfúzie. Nechcela som zomrieť. Počas toho času som spoločenstvo opustila, čo tiež znamenalo opustiť môjho manžela a rodinu. Chcela som iný život, mať vlastný osud, s rakovinou či bez. Bolo to najťažšie rozhodnutie v mojom živote,“ zverila sa Mia. V januári 2021 sa dozvedela najkrajšiu správu – obe rakoviny porazila.