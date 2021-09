Mama s dcérou skončili v base: Odporné, čo sa dialo v ich dome!

Chceli obísť pravidlá, kruto sa im to vypomstilo. Mama s dcérou si privyrábali robením ilegálnych plastických operácií priamo doma. Vymklo sa im to spod kontroly, dopadlo to tragicky.

Ako uvádza portál People, mama s dcérou Libby Adame (51) a Alicia Galaz (23) z Los Angeles údajne vykonali 15. októbra 2019 len 26-ročnej Karisse Rajpaulovej plastickú operáciu zadku. Dvojica žien na to nemala absolútne žiadne oprávnenie a po vložení implantátu do pozadia mladej ženy sa im to vymklo spod kontroly. Karissa začala mať vážne zdravotné problémy. Podľa úradu vyšetrovateľa okresu Los Angeles 26-ročná Karissa zomrela v nemocnici v ten istý deň, ako podstúpila plastickú operáciu. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že počas procedúr Libby a Alicia injekčne podali Karisse látky používané kvalifikovanými kozmetickými lekármi, ale skombinovali ich s nebezpečnými chemikáliami. „Miešali ich s chemikáliami a inými látkami, ktoré zjavne nie sú vhodné pre žiadne lekárske zákroky, ktoré by sa vykonávali na ľuďoch. Títo jedinci nemajú žiadne lekárske vzdelanie. Nie sú skúsení a ohrozujú životy ľudí," povedal vyšetrovateľ prípadu pre médiá. Podľa polície bola Karissa rodáčka z Južnej Afriky a do Los Angeles sa presťahovala s tým, že chce rozbehnúť kariéru vo filmovom priemysle pre dospelých. Snaha o skrášlenie svojho tela sa jej stala osudnou. Mamu s dcérou zatkli 5. augusta 2021. Libby bola prepustená 6. augusta na kauciu milión dolárov a jej dcéra Alicia mala byť z prepustená o deň neskôr.