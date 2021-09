Nevesty sa chystali na svoj veľký deň, jednu vec však ani len netušili: Nečakané prekvapenie na svadbe!

Vo svoj veľký deň zažili poriadne prekvapenie!

Britky Casey a Tracy Marciezyk tvorili dlhé roky pár a svoju lásku sa rozhodli spečatiť. Obe ženy sa tešili najmä na moment, kedy si budú môcť obliecť snehobiele svadobné šaty. Nik však nečakal, že sú si až tak podobné.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako informuje britský denník The Mirror, nevesty svoj svadobný outfit jedna pred druhou tajili, pred oltárom preto nemohli uveriť vlastným očiam. Casey a Tracy si totiž obliekli na vlas rovnaké svadobné šaty. Ukázalo sa, že obom ženám počas spoločného nakupovania padla do oka tá istá róba. Novomanželky sa však túto úsmevnú náhodu rozhodli využiť a tak vznikli nezabudnuteľné svadobné zábery. Nevesty dodali, že sa v bežnom živote obliekajú úplne odlišne, preto ich táto situácia šokovala, no všetko napokon vzali s humorom.