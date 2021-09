Zažívajú scény ako z krajín tretieho sveta: Palivo nemá už 90 percent púmp!

Británia začína pociťovať dôsledky brexitu. V mnohých odvetviach totiž nemá kto pracovať. Nedostatok vodičov cisterien sa prejavuje tým, že na čerpacie stanice nevozia palivo a to sa rýchlo míňa. Britskí motoristi stoja v radoch niekoľko hodín, aby sa im niečo ušlo.

Kampaň pred referendom o brexite bola zameraná aj na to, že prisťahovalci z východných krajín Európskej únie kradnú Britom prácu. Ako mnohé iné tvrdenia zástancov brexitu, aj toto sa ukazuje ako nepravdivé. Už vtedy sa ozývali napríklad farmári, že týchto pracovníkov potrebujú na zbieranie plodín, pretože Briti túto prácu nechcú robiť.

Teraz sa nedostatok pracovníkov prejavuje aj v iných sektoroch. Kríza je najmä v logistike. Tovar by vo veľkoskladoch aj bol, no nemá ho kto rozvážať do jednotlivých prevádzok. Výsledkom sú prázdne regály v obchodoch. To isté nastalo aj na čerpacích staniciach. Palivo v zásobníkoch je, no vodiči cisterien chýbajú. A keď sa rozšírila správa, že hrozí nedostatok benzínu a nafty, motoristi vzali pumpy útokom a začali palivo v panike vykupovať.

Bitky na pumpách

Výsledok je desivý. V priebehu pár dní zažila európska krajina scény, na ktoré sme zvyknutí skôr z tretieho sveta. Kým ešte pred víkendom hlásilo problémy menej ako desať percent čerpacích staníc, cez víkend bola bez paliva už tretina z nich. V pondelok ráno to boli už dve tretiny púmp a podvečer toto číslo stúplo na 90 percent.

Motoristi prejazdia kilometre v nádeji, že nájdu pumpu, ktorá má ešte palivo, a potom stoja hodiny v dlhých radoch. Krízu sa snažili spomaliť obmedzením množstva, ktoré môže jeden vodič natankovať, ale to nepomohlo. Na mnohých miestach hlásili bitky medzi šoférmi, ktorým praskli nervy.

Britský minister životného prostredia George Eustice však tvrdí, že paliva je dostatok a problémy spôsobilo len to, že ho ľudia neodôvodnene vykupujú. Vyzval preto obyvateľov, aby sa upokojili a tankovali tak, ako vždy a nie do zásoby.

Plány britskej vlády na riešenie krízy však zatiaľ nevychádzajú. Premiér Boris Johnson navrhol nasadenie armády na rozvoz paliva, to však zatiaľ neprešlo. Neúspešný sa javí aj plán na dočasné uvoľnenie víz a ponuku lákavých platov pre 5 000 kamionistov z EÚ. Európske odborové zväzy to totiž odmietli. „Nepôjdeme do Británie na krátkodobé víza len preto, aby sme im pomohli zo sr**iek, ktoré si sami narobili,“ povedal Edwin Atema z holandských odborov FNV.