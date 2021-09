Rázny krok: WHO opäť vyšle do Číny expertov na vyšetrenie pôvodu pandémie

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa rozhodla spustiť nové vyšetrovanie pôvodu pandémie nového druhu koronavírusu.

Na takýto krok sa odhodlala polroka po tom, ako jej predošlé vyšetrovanie dospelo k nie veľmi jasným záverom. S odvolaním sa na nedeľné oznámenie WHO o tom v pondelok informovala tlačová agentúra DPA. WHO za týmto účelom zostavuje tím zložený z približne dvadsiatky vedcov, ktorí budú hľadať nové dôkazy o pôvode koronavírusu v Číne i na iných miestach, informoval denník The Wall Street Journal. Tím preverí, či bol vírus vyvinutý v laboratóriu, čo je teória, ktorú Čínu pobúrene odmieta, píše DPA.

Experti z WHO začali v decembri 2020 navštevovať stredočínske mesto Wu-chan, kde boli o rok skôr zaznamenané prvé známe prípady nákazy novým koronavírusom. Vo svojej správe z marca 2021 však uviedli, že od čínskych vedcov nezískali dostatok potrebných informácií, aby vedeli zodpovedať kľúčové otázky týkajúce sa pôvodu pandémie.

K podobnému výsledku dospeli aj americké tajné služby, ktoré pôvod pandémie taktiež skúmali. Vo svojej správe z augusta uviedli, že čo sa týka pôvodu ochorenia COVID-19, neboli schopné dospieť k jednoznačným záverom.