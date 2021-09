Rím čelí nájazdom diviakov, obyvatelia sú na nervy: Je to invázia!

Hlavné mesto Talianska čelilo od svojho vzniku rôznym nájazdom, či už to boli Ostrogóti alebo Galovia.

V týchto dňoch sa Rím potýka s vyčíňaním trochu odlišnej ničivej sily: skupín diviakov, ktoré hľadajú potravu v odpadkoch. Napísala o tom agentúra AP, podľa ktorej obyvateľom dochádza trpezlivosť. "Je to invázia," zhrnul situáciu Pino Consolati, ktorý prevádzkuje reštauráciu vo štvrti Monte Mario severne od Vatikánu. Povedal, že diviaky bežne prichádzajú na jeho záhradku hľadať niečo na jedenie.

Jeho sestra vraj jedného večera tento týždeň pred svojím obchodom s obuvou stretla hneď 30 diviakov. "Nie je to príjemná situácia," dodal Consolati. Stretnutia s diviakmi, ktoré môžu vážiť až 100 kilogramov, nie sú v Ríme úplnou novinkou. Písalo sa o nich aj v roku 2017, kedy sa na uliciach vŕšili hromady smetí v dôsledku problémov s ich zvozom. Okrem iného sa vtedy objavilo video s veľkým diviakom pobehujúcim uprostred premávky na ceste neďaleko Vatikánu, iné zviera zase spôsobilo smrteľnú nehodu muža idúceho na mopede.

Problémy so smetím pretrvávajú a v talianskej metropole aktuálne podľa AP nie je nijako výnimočné naraziť na celé rodiny diviakov. Tie sa podľa svedkov v skupinách, ktoré majú 10 až 30 zvierat, vydávajú do ulíc z rozsiahlych parkov, ktoré mesto obklopujú. Počínanie hladných zvierat Rimania dokumentujú na najrôznejších miestach a nahrávanie videí na sociálne siete sa stalo akýmsi koníčkom.

Rím zároveň budúci víkend čakajú lokálne voľby a invázia diviakov je v kampani používaná ako zbraň proti starostke Virginii Raggio. Experti ale majú za to, že to nie je tak jednoduché a že súčasný stav je okrem neúčinného zberu odpadu zodpovedné tiež premnoženie kancov. Hlavný taliansky poľnohospodársky zväz Coldiretti teraz odhaduje, že v celej krajine ich je cez dva milióny. Keď pritom v roku 2015 veľkosť populácie odhadoval na viac ako milión, hovoril o jej zdvojnásobeniu za posledných desať rokov.

Rímsky región Lazio uvádza, že v mestských parkoch žije diviakov päť až šesť tisíc, z ktorých sa niekoľko stoviek pravidelne vydáva do zastavaných oblastí. V snahe potlačiť nárast populácie regionálna vláda v roku 2019 spustila program odchytu zvierat do klietok a minulý mesiac povolila ich "selektívny" lov v niektorých parkoch, čo bolo doteraz striktne zakázané. Šéf miestnej správy parkov Maurizo Guibbiotti hovorí, že Lazio by malo limity na odstrel diviakov ešte výrazne zvýšiť, proti hromadnému lovu avšak v Taliansku vehementne vystupujú ochrancovia zvierat.

Niektorí Rimania ich pohľad nezdieľajú. "Bojím sa prejsť po chodníku, pretože sú tu kontajnery na odpad a diviaky na mňa vyskočia," sťažovala sa 79-ročná Grazia, keď čakala pred základnou školou na svoje vnúčatá. O kúsok ďalej na rovnakej ulici sa práve prehrabávala v smetiach skupinka diviakov.