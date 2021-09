Zo smrti obľúbenej pekárky Heleny († 55) sú všetci v šoku: Skonala počas telefonátu doktorovi!

Helena Maffei († 55) bola populárna pekárka z anglického Kidderminsteru. Príbuzní o nej hovoria, že bola ,,dušou tohto mesta“.

Jej smrť prišla nečakane a šokovala všetkých. Žena sa snažila dovolať svojmu obvodnému lekárovi, pretože mala problémy s dýchaním. Počas takmer dvojhodinovej snahy spojiť sa s lekárom však skolabovala a zomrela.

Po dovolaní sa do ambulancie jej lekára sa pacientom prehrá prednahratá správa s informáciou, že hovory budú vybavované s omeškaním, kvôli tomu, že personál recepcie musel ostať v karanténe. Ľuďom je odporúčané, aby v prípade život ohrozujúceho stavu kontaktovali tiesňovú linku.

Helenina dcéra Gaetana (30) opísala, čo sa v osudné ráno stalo. ,,Mama mala úzkostné stavy, snažila sa preto dohodnúť si termín u lekára, pretože sa jej zle dýchalo. Na telefóne čakala od 8:30 do 10:15. Počas čakania sa jej vybila batéria mobilu, tak musela zavolať znova a ocitla sa opäť na konci poradovníka,“ vysvetľuje žena.

,,Keď sa konečne dovolala, skolabovala, recepčná v ambulancii jej práve hovorila, že jej doktor zavolá späť o 11:30. Môj brat Giuseppe zavolal sanitku, zatiaľ ju oživoval. Potom sa o to snažili aj záchranári, ktorí prišli, ale bolo neskoro,“ smúti Gaetana.

,,Pre celú rodinu je to šok. Mama umrela v náruči môjho brata, je to tragédia. Vložila svoju dôveru do lekárov, ale oni sa neponáhľali jej pomôcť. Ak vás lekár nechá visieť na linke hodiny, to nie je žiadna pomoc,“ hnevá sa Helenina dcéra.

Ako pripomína portál Metro, smutný prípad sa stal v čase, kedy majú ľudia vo Veľkej Británii problém dostať sa k osobnému stretnutiu s lekárom, dôvodom je pandemická situácia, nárast prípadov nákazy a karantén.