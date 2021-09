Matka sa nestačila čudovať, akú básničku vymyslela jej 5-ročná dcérka: Z toho pôjdete zaručene do kolien

Malé deti vedia byť poriadne úprimné. Presvedčila sa o tom aj matka svojej 5-ročnej dcérky, ktorá o svojom otcovi napísala básničku.

A že to nie je hocijaká báseň, zistila už pri čítaní prvých riadkov. Ako informuje The Sun, dievčatko totiž otca vôbec nešetrilo, a tak vznikol skutočne zábavný popis, s ktorým sa musela matka okamžite podeliť aj verejne, v skupine na Facebooku.

„Môj otec sa volá Frazer, a nikdy nepoužíva žiletku.

Má bradu a je skutočne čudný.

Môj otec je veľmi malý a má hlavu ako lopta.

Jeho uši sú veľké a myslím, že potrebuje parochňu.

Môj otec je blázon a ráno býva lenivý.

Má veľké bruško a zapácha.“

Napriek tvrdému popisu dievčatko zakončilo básničku slovami: „Milujem svojho ocka, je skutočne krásny chlapec.“ Básničku, ktorú matka dievčatka zdieľala s popisom „príliš dobré, aby som to nezverejnila“ vo facebookovej skupine lajklo takmer 7-tisíc rodičov, ktorí neskrývali pobavenie.

„To je úžasné. Zvládla to lepšie, ako by to zvládli niektorí dospelí. Dobrá práca,“ napísal jeden z nich. „Na 5-ročné dievčatko je to skutočne úchvatné,“ pridal sa ďalší a tretí to zaklincoval: „Skutočne rád by som vedel, ako vyzerá otec,“ zažartoval.