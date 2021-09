Pohľad, ktorý zabolí každého! Za nový účes zaplatila veľké peniaze: Skončilo to fiaskom

Žena sa so svojimi sledovateľmi podelila o utrpenie, ktorým si prešla, po návšteve kaderníctva a farbení vlasov.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Keď platíte profesionálovi za výkon práce, očakávate, že táto osoba bude dobre vyškolená a bude ju schopná perfektne dokončiť. To však nebol prípad Jamie, mamičky, ktorá si chcela dopriať novú farbu vlasov, píše The Sun. Zverejnila video na svojom TikTok profile, jaimeeemilyy, ktoré si používatelia pustili už viac ako miliónkrát.

Jamie vo videu ukazuje svoje vlasy pred návštevou salónu. Vlasy má zafarbené na červeno a vyzerajú, že sú v zdravom stave. Následne ukazuje obrázok, ktorý ukázala svojej kaderníčke. Je to teplé hnedé ombré, ktoré sa na koncoch zosvetľuje. No to, čo Jamie dostala, bolo úplne odlišné od toho, čo chcela. Kaderníčka prezradila tajomstvo: Túto chybu pri umývaní vlasov robí takmer každý

Jej vlasy ostali po farbení oranžové a žlté. Jamie išla do salónu iba na farbenie vlasov. No po katastrofe, ktorá jej spôsobila vypadávanie vlasov a neopraviteľné chyby, si ich musela nechať ostrihať. Povedala, že aj po ostrihaní sa jej vlasy stále lámali, najmä blonďavejšie kúsky. Celá procedúra stála 300 dolárov (255 eur), no povedala, že do salónu prišla, aby jej vrátili peniaze.

Pod videom Jamie napísala: „Trvalo to dva roky, kým sa to napravilo, a moje sebavedomie išlo dole.“ Ďakujem všetkým za podporu!" V druhom videu dodáva: „Strávila som pár dní plakaním v kúpeľni.“

Jamie si nechala vlasy niekoľko mesiacov a potom si ich zafarbila načierno, aby zakryla farbu. Taktiež si vlasy ostrihala tak, aby boli v súlade s najkratšou časťou, aby rástli rovnomerne. Keď sa Jamie na druhý deň vrátila do salónu, aby jej vrátili peniaze, kaderníčka tam nebola, manažérka však áno. Žene vrátila peniaze a taktiež jej poskytla hĺbkové ošetrenie. Aj keď bola Jamie skeptická, nechala ju, aby to urobila.

Keď sa manažérka a ďalší kaderníci pozerali a upravovali jej vlasy, blonďavé časti sa stále odlupovali a ona sama tvrdí, že ošetrenie nepomohlo. Našťastie jej vlasy už narástli a sú v oveľa lepšom stave ako pred dvoma rokmi. Používatelia nemohli uveriť, ako mohla kaderníčka urobiť takýto prúser a mnohí si boli istí, že nemá licenciu. Jeden používateľ napísal: "Och môj Bože. Vyzeralo to, že sa batoľa hralo s nožnicami. Ako môže mať licenciu? Je mi to veľmi ľúto." Ďalší dodal: „Nemám slov. To je strašné. Ten človek očividne pracoval bez licencie. Je mi veľmi ľúto, čo sa ti stalo.“