Parlamentné voľby v Nemecku: Kiks pri urne!

Nemci vyberali nového kancelára. Angela Merkelová (67) po 16 rokoch vo funkcii odchádza do dôchodku. Predbežné výsledky boli známe až po uzávierke tohto vydania, no jeden z horúcich kandidátov na Merkelovej nástupcu sa vo volebnej miestnosti postaral o poriadny kiks.

Všetko bolo do poslednej chvíle zamotané. Socialisti z SPD mali podľa prieskumov tesný náskok, no konzervatívna CDU/CSU sa na nich doťahovala. Tretí zrejme skončia Zelení, ktorým prieskumy odhadovali 16 percent hlasov. Znamenalo by to pre nich historicky najlepší výsledok a dvojnásobok oproti voľbám v roku 2017.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ešte v apríli však boli v prieskumoch na čele a mali takmer 30 percent, takže tretie miesto je pre nich sklamaním. Útechou im môže byť to, že budúca vláda sa určite nezaobíde bez koalície a že v nej takmer isto budú jedným z koaličných partnerov.

Všetky oči sa však sústreďujú na súboj lídra socialistov Olafa Scholza a konzervatívneho Armina Lascheta. Druhý menovaný sa postaral o škandál, keď pri vhadzovaní lístka do urny ho zložil tak, že bolo vidno, koho volil. Podľa platných pravidiel však volič musí zložiť lístok tak, aby nebolo vidno, koho označil.

Federálna volebná komisia sa však hneď vyjadrila, že Laschetov lístok uzná za platný. Bolo síce vidno, že hlasoval za svoju stranu, ale nič iné sa ani neočakávalo, takže sa to podľa komisie nedá chápať ako pokus o ovplyvňovanie voličov.