Z rozprávky sa stal horor: Jeden večer zistil, že je jeho snúbenica tehotná, druhý sa už nevrátil domov

Zničená rodina vzdala hold svojmu synovi, ktorý tragicky zahynul pri hororovom nešťastí len jeden deň po tom, čo zistil, že jeho snúbenica je tehotná.

Ako píše The Sun, Anthony Clark, pôvodom z Walesu, zomrel v skorých ranných hodinách 3. septembra počas cesty do práce. Jeho mama Amanda v rozhovore pre Wales Online povedala, že dostala zdrvujúce oznámenie o jeho havárii tesne predtým, ako zomrel.

Mama so zlomeným srdcom povedala, že Anthony pracoval veľmi tvrdo a že vstával o piatej ráno a z práce chodil až o ôsmej večer. Amanda prezradila, že noc pred smrteľným nešťastím mal Anthony rozhovor so svojou snúbenicou o tom, že pravdepodobne čakajú ďalšie dieťa. Je smutné, že tehotenstvo bolo potvrdené až potom, čo Anthony zomrel. Pred haváriou však Anthony budoval budúcnosť pre svoju rodinu. „Začínal s vlastným podnikaním,“ povedala Amanda. Jeho zronená matka dodala, že sa živil odhŕňaním snehu. „Budoval kariéru, no potom zasiahol covid, takže to nerobil vo veľkom,“ pokračovala.

Dvojnásobný otec sa presťahoval do Kanady v roku 2012 po tom, ako sa sem vybral na dovolenku. Práve tu stretol lásku svojho života, povedala jeho mama Amanda pre Wales Online. Anthony dúfal, že tieto Vianoce získa kanadské občianstvo a že si vezme matku svojich dvoch detí - Chelsea. Anthonyho sestra založila stránku zbierku na stránke GoFundMe, ktorá má pomôcť získať finančné prostriedky na náklady na pohreb a lety do Kanady pre trúchliacu rodinu.