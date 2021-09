Katastrofálne podmienky pri transporte zvierat: Europoslanec Hojsík to povedal na plné ústa

Pravidlá Európskej únie (EÚ) o transporte zvierat sú často obchádzané cez zmenu sprievodnej dokumentácie. Pre agentúru SITA to uviedol poslanec európskeho parlamentu Martin Hojsík (PS/RE).

Ten spolu s vyšetrovacím výborom Európskeho parlamentu (EP) pre transporty zvierat uskutočnil tento týždeň dvojdňovú návštevu bulharsko-tureckého hraničného prechodu Kapitan Andrejevo, cez ktorý smeruje 45 percent všetkých transportov živých zvierat z krajín EÚ do krajín mimo nej.

Vyšetrovanie výboru na hraniciach ukázalo, že pri preprave zvierat často dochádza k porušovaniu pravidiel EÚ. Zvieratá sú vo vozidlách prevážané dlhé hodiny natlačené na seba bez toho, aby sa mohli pohnúť a vytvoriť si akékoľvek pohodlie. Podľa Hojsíka vyšetrovanie potvrdilo aj obavy, že nielen v Bulharsku, ale aj iných krajinách EÚ vrátane Slovenska, nie sú dostatočné kontroly pri nakládke zvierat, napríklad, čo sa vybavenia kamiónov na prepravu týka.

„Pri preprave zvierat nie je výnimkou, že transport, ktorý má cieľovú stanicu blízko za hranicami, dostane pokyn pokračovať tisíce kilometrov ďalej bez vykladania zvierat. Jednoducho zmenia sprievodné papiere,“ povedal pre agentúru SITA Hojsík. Niektoré kamióny so živými zvieratami pritom čakajú na povolenie prekročiť hranicu aj niekoľko hodín, či dokonca dní v horúčavách. Podľa europoslanca vyšetrovanie preukázalo, že za zdržania nemôže bulharská, ale turecká strana.

„Vítam ochotu bulharských úradov podeliť sa s nami o informácie o preprave zvierat cez túto hranicu, ako aj pripravenosť neplánovane ukázať nám odpočinkové miesto pre zvieratá. Žiaľ tu už nebola ochota ukázať kamerové záznamy z odbavovania transportov zvierat, nemali sme tak možnosť si overiť skutočnosti aj na kamerových záznamoch,“ ozrejmil Hojsík.

Europoslanec sa už roky zasadzuje za dôrazné zmeny v transportoch živých zvierat. Tie sú podľa neho totiž v mnohých prípadoch prepravované úplne zbytočne. Ide pritom o prípady, kedy zvieratá určené na porážku nie sú zabité v krajine pôvodu, ale v krajine do ktorej sú vyvezené, pričom sa zbytočne trápia pri transporte. Podobný problém nastáva aj v prípade zvierat určených na množenie, kde by stačilo miesto živých zvierat prepravovať genetický materiál. Zo Slovenska sú takto prevážané zvieratá napríklad do Uzbekistanu či Kazachstanu, do ktorých cesta trvá bez prestávky približne 70 hodín. Hospodárske zvieratá zo Slovenska dokonca končia niekedy v destináciách, ako sú Líbya, Kuvajt či Brazília.

Vyšetrovací výbor EP pre transporty zvierat do konca tohto roku pripraví správu, do ktorej zahrnie zistenia súvisiace s vyšetrovaním na bulharsko-tureckých hraniciach. Správu následne prerokuje EP aj Európska komisia (EK). Podľa Hojsíka zároveň výbor pripraví návrhy legislatívnych zmien, ktoré by mali riešiť problémy s transportami a bude od EK požadovať sprísnenie kontrol dodržiavania pravidiel transportov zvierat v rámci členských krajín EÚ.