Hádka s tragickým koncom: Roxana hodila po frajerovi telefón, nečakaný zvrat!

Násilná hádka s tragickým koncom. Len 22-ročná mladá žena Roxana sa mala pohádať so svojím partnerom Luisom. Muž ju mal začať biť, pričom ona sa chcela brániť. Tragický koniec!

Ako uvádza portál Daily Mail, Roxana Adelina Lopez z Argentíny sa snažila brániť, keď ju jej partner Luis Dario Guantay bil do tváre. Mladá žena schmatla do ruky telefón a hodila ho útočníkovi do tváre. Telefón zasiahol muža priamo do spánku a v tom momente sa začal boj o život.

Luisa previezli do nemocnice, kde sa sťažoval na silnú migrénu. Podstúpil operáciu mozgu, avšak svoj boj prehral a zomrel 18. apríla osem dní po hrozivom incidente. Správy o jeho smrti vyplávali na povrch až koncom septembra, keď sa verejnosť dozvedela, že jeho partnerka Roxana teraz čelí obvineniu zo zabitia. V prípade prebieha vyšetrovanie.

Hádka, ktorá sa skončila tragédiou, sa stala v Luisovom prenajatom dome. Nie je jasné, prečo k hádke došlo. Smrť Luisa nahlásila jeho mama, ktorá žiadala políciu, aby zakročila proti 22-ročnej Roxane.