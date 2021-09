Dvojnásobnú mamu († 31) lekári odbili: Krutá smrť necelý mesiac po svadbe!

Dvojnásobná mamička Sinead išla na vyšetrenie k svojmu obvodnému lekárovi len niekoľko mesiacov po tom, ako si na prsníku nahmatala zvláštnu hrčku. V tom čase mala len 29 rokov, a tak sa s vyšetrením neponáhľala.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako uvádza portál The Sun, pastoračná mentorka Sinead Richards išla na sériu vyšetrení v roku 2020, avšak najskôr nič nenašli a poslali ju domov so slovami, že je „príliš mladá“ na to, aby mala rakovinu prsníka. Sinead mala 29 rokov a jej manžel Liam MdDonagh (33) ju presvedčil, aby sa do ordinácie vrátila. Slová lekárov ju zrazili na kolená.

Ďalšie testy odhalili, že dvojnásobná mamička má skutočne rakovinu prsníka v 4. štádiu, pričom choroba sa rozšírila po celom tele. Napriek svojej hrozivej diagnóze sa Sinead nevzdávala a 19. augusta si s očarujúcim úsmevom na perách povedala áno so svojím milovaným partnerom. Pár bol spolu 12 rokov a majú spolu dve dcéry Paige (7) a Georgie (10).

Napriek všetkým snahám rakovina nad dvojnásobnou mamičkou vyhrala a Sinead zomrela 10. septembra, len necelý mesiac po svadbe. Mala 31 rokov.

„Všetci sa celý deň usmievali. Nebolo jej veľmi dobre, ale skutočne to ukázalo, aká je. Bojovala, aby sa tam dostala a nasadila odvážnu tvár. Myseľ prekonala hmotu a ona sa tam dostala, čo je všetko, čo chcela. Má to obrovský vplyv na náš život. Bola úžasná, bola to taká milá osoba. Nikto, koho stretla, o nej nemohol povedať zlé slovo. Všetci ju milovali. Je to také tragické,“ spomína na svoju manželku a ich svadobný deň vdovec Liam.

„To, že sa u nej vyvinula rakovina prsníka v tak mladom veku prekvapilo mnohých. „Keď sme boli v nemocnici, ľudia na nás zazerali, pretože neverili, ako sme mladí. Mala iba 31 rokov, nemohli sme tomu uveriť,“ povedal Liam, ktorý teraz nalieha na ostatné ženy, aby si skontrolovali prsia a ak majú obavy, išli k svojmu lekárovi - bez ohľadu na vek. „Ak jej príbeh pomôže ešte jednej osobe, bude to všetko stáť za to. Chcem len ukázať, že sa to môže stať každému a vyzývať ľudí, aby sa nechali skontrolovať, ak si niekedy niečo všimnú,“ ukončil rozprávanie Liam.