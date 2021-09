Rodina prišla o svoju milovanú babičku: To, čo zbadali v rakve, ich totálne vykoľajilo!

To je snáď zlý žart. Rodina pochovávala svoju milovanú babičku. Keď však zbadali, kto je v rakve, boli celí zhrození.

Ako informuje The Sun, sestry Jennetta Archer a Jennifer Taylor stratili svoju milovanú mamu Mary. Keď počas poslednej rozlúčky prišli k otvorenej rakve, zostali zdesené. Nachádzala sa v nej úplne cudzia žena!

Posledná rozlúčka sa konala v pohrebníctve Hunter v Severnej Karolíne 7. septembra. Sestry ihneď vydedukovali, že daná žena v rakve, ani náhodou nemôže byť ich mama. Nasvedčovala tomu aj nesprávna veľkosť oblečenia.

Jennetta a Jennifer sa začali okamžite sťažovať. Tvrdia, že pohrebníctvo sa snažilo celú situáciu bagatelizovať. „Bola by to iná situácia, keby prišli vopred a okamžite to vyriešili, aby ukázali, že áno, urobili chybu," povedala Archer. Hlavný balzamátor Hunter sa mal priznať, že došlo k veľkej chybe a pohrebný ústav sa mal ospravedlniť. Okrem toho informoval, že za 40 rokov jeho práce nikdy nedošlo k takejto zámene. Tvrdí, že sa snažil kontaktovať obe sestry a situáciu riešiť. Tie však majú iný názor. Vraj nikdy nedostali ospravedlnenie.