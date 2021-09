Mladučká učiteľka († 20) sa nakazila COVIDom-19: Jej posledné slová matke trhajú srdce

Žiaden rodič by nemal pochovať svoje dieťa. Mama z amerického štátu Oregon bola pri svojej 20-ročnej dcére len krátko pred tým, ako ju museli intubovať, keď sa jej zhoršil stav kvôli COVID-19. Jej posledné slová vám vtisnú slzy do očí.

Ako uvádza portál Daily Mail, len 20-ročná Cleo Shepherd z mesta Ontario v americkom štáte Oregon pracovala ako učiteľka v materskej škole.v nemocnici v Oregone. Nakoľko sa jej stav zhoršoval, previezli ju do ďalšej nemocnice v Idahu. Jej mama Summer Carr povedala pre médiá, že zdravotnícky personál sa k jej dcére správal dobre a urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby ju zachránili.

Napriek tomu však boli bezmocní. Mladučká Cleo len 2 týždne po pozitívnom teste na COVID-19 svoj boj prehrala. „Mala 20 rokov a bola plná života. To by sa nemalo stávať," povedala jej mama. „Mami, nechcem zomrieť,“ povedala Cleo svojej mame krátko predtým ako ju zdravotníci museli intubovať a umiestniť do lekársky vyvolanej kómy. „Sľúbila som jej, že bude v poriadku. To bol posledný rozhovor, ktorý som s ňou viedla,“ povedala zronená mama.

V pondelok 20. septembra krátko po 18. hodine mladá žena zomrela na zlyhanie srdca bez toho, aby sa z kómy prebrala. Jej mama odmietla zverejniť informáciu, či bola mladá učiteľka zaočkovaná proti COVID-19, pretože podľa jej slov bol pre ňu tento rozhovor nepríjemný. Summer opísala svoju dcéru ako „najláskavejšiu dušu“, ktorá miluje deti. Zronená rodina spustila zbierku, aby mohla zaplatiť pohreb mladučkej učiteľky.