Voľby sú už za dverami, Babiš sľubuje: Dám sa zaočkovať treťou dávkou vakcíny proti covidu

Český premiér Andrej Babiš uviedol v piatok v predvolebnej debate na Českej televízii (ČT), že sa nechá zaočkovať treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

“Zaočkovať treťou dávkou sa nechám 7. októbra,” povedal Babiš, pričom odmietol, že by malo ísť o predvolebný krok. “Bude to osem mesiacov od druhej dávky,” dodal. Voľby do Poslaneckej snemovne, teda do dolnej komory českého parlamentu, sa budú konať 8. a 9. októbra.

Ako informuje spravodajský server novinky.cz, obyvatelia Českej republiky sa môžu nechať zaočkovať treťou dávkou od 20. septembra. Doteraz túto možnosť využilo už viac ako tisíc ľudí. Podmienkou je však, že od prijímateľovej druhej vakcíny muselo ubehnúť minimálne osem mesiacov. Rizikoví pacienti, napríklad tí s oslabenou imunitou, sa môžu nechať zaočkovať treťou dávkou aj skôr, no musí im to povoliť lekár.

V debate na ČT sa stretli lídri politických zoskupení, ktoré kandidujú v Ústeckom kraji. Babiš bol v debate ostro kritizovaný za prijaté zdravotné opatrenia počas pandémie. Predseda českej koalície Pirátov a hnutia STAN Ivan Bartoš českého premiéra v tomto smere obvinil z hazardovania s dôverou verejnosti, pričom dodal, že státisíce seniorov neboli stále zaočkovaní.