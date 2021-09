Klimatickí aktivisti protestovali pred budovou nemeckého parlamentu: Rázne slová Grety Thunberg

Tisícky enviromentálných aktivistov protestovali v piatok pred budovou nemeckého parlamentu a žiadali, aby vláda prijala ráznejšie opatrenia na boj s klimatickými zmenami.

K demonštrácii pred Bundestagom, na ktorej sa zúčastnila aj známa švédska aktivistka Greta Thunbergová, došlo len dva dni pred parlamentnými voľbami v Nemecku, informovali agentúry AFP a AP.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Thunbergová na zhromaždení vyhlásila, že žiadna nemecká politická strana nerobí v boji s klimatickou krízou ani zďaleka dosť. Demonštrantom odkázala, že v tlaku na politických lídrov musia pokračovať aj po voľbách, uvádza AFP.

"Je jasnejšie ako kedykoľvek predtým, že žiadna politická strana nerobí zďaleka dosť. Je to však ešte horšie. Ani len záväzky, ktoré navrhujú, nie sú blízko k tomu, aby boli v súlade s tým, čo je potrebné na splnenie (cieľov) parížskej (klimatickej) dohody," povedala. "Áno, musíme voliť, vy musíte voliť, pamätajte však na to, že len hlasovanie vo voľbách nebude stačiť. Musíme ďalej chodiť do ulíc," dodala.

Kým sa nemecké politické strany chystali na svoje posledné predvolebné mítingy, klimatické hnutie Piatky za budúcnosť ohlásilo na piatok protesty vo viac ako 400 nemeckých mestách a obciach. V Berlíne sa konala najväčšia z týchto demonštrácií. Thunbergová na nej tiež povedala, že politické elity sklamali mladšie generácie.

"Musíme sa stať klimatickými aktivistami a žiadať zmenu, lebo pamätajte: zmena teraz nie je len možná, ona je nevyhnutne potrebná... Keď zmenu požaduje dostatočný počet ľudí, tak zmena príde v deň volieb," dodala aktivistka.

V Nemecku sa budú v nedeľu konať voľby do Spolkového snemu (Bundestagu). Podľa všetkého pôjde o súboj dvoch kandidátov na kancelára, a to kandidáta sociálnych demokratov (SPD) a súčasného vicekancelára a ministra financií Olafa Scholza s Arminom Laschetom, ktorý je kandidátom Kresťanskodemokratickej únie (CDU) súčasnej kancelárky Angely Merkelovej, píše AFP.

Scholz má podľa prieskumov verejnej mienky malý náskok (26-percentnú podporu) pred Laschetom (s 22-percentnou podporou). U mladších voličov sa teší obľube skôr kandidátka Zelených Annalena Baerbocková. Thunbergová však na piatkovej demonštrácii v Berlíne nemeckú stranu Zelených výslovne nepodporila. AFP v tejto súvislosti pripomína, že podľa aktivistov z hnutia Piatky za budúcnosť nemá tento politický subjekt vo svojom programe opatrenia, aké sú nevyhnutné pre účinné obdmedzenie globálneho otepľovania.