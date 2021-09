Opravy domov zničených tornádom na Morave viaznu: Ľudia musia žiť v provizórnych podmienkach

Väčšina poškodených domov na Břeclavsku a Hodonínsku má štvrť roka po tornáde opravenú strechu, rekonštrukcia interiérov ale brzdí nedostatok remeselníkov.

ČTK to zistila od zástupcov najviac poškodených obcí. Radnice opravujú poškodené objekty, ako sú napríklad škola, kostol, zdravotné stredisko alebo štadión. Celkové škody presiahli 11 miliárd korún, z toho na majetku obcí a kraje predstavovali okolo 1,5 miliardy korún. ČTK to povedal hajtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Poškodení môžu na škody čerpať peniaze z poistenia, dotácie od štátu alebo z verejných zbierok.

Štát v prvej polovici septembra s ľuďmi podpísal viac ako 400 zmlúv zhruba za 600 miliónov korún. Podnikateľom s viac ako 100 žiadosťami preplatil okolo 50 miliónov. Desiatky miliónov vybrali obce vo svojich verejných zbierkach, ľuďom pomáhajú aj neziskové organizácie. Celkom sa vybrala viac ako miliarda korún. Neziskové organizácie ľuďom vyplatili už vyše 600 miliónov. Najviac vybrala a prerozdelila Diecézna charita Brno, podľa hovorkyne Simony Cisári s ľuďmi podpísala cez 1500 zmlúv.

V obciach postupujú opravy domov. Napríklad v Mikulčiciach sú podľa Zástupca starostu Jána Vlasic (KDU-ČSL) opravené asi dve tretiny striech, väčšina domov má podľa vedenia radnice strechu aj v Hruškách a Moravskej Novej Vsi. Opravený je aj hodonínsky Pánov a takmer všetky zasiahnuté domy v Hodoníne, uviedol zástupca primátora Petr Buráň. Organizácia Člověk v tísni však upozornila, že po počiatočnom záujme už ponuky pomoci pomaly opadajú a v obciach je nedostatok remeselníkov. Potvrdzujú to aj starostovia. "Je problém zohnať podlahárov, stolárov i voľné kuchynské štúdio. Bohužiaľ asi nie je sila, ktorá by to zmenila, ľudia sa musia obrniť trpezlivosťou a zmieriť sa s tým, že ešte nejakú dobu budú musieť žiť v provizórnych podmienkach," uviedol starosta Moravské Novej Vsi Marek Košut (TOP 09).

Búrka s krúpami a tornádom s rýchlosťou až 300 kilometrov za hodinu sa prehnala Břeclavskom a Hodonínskom posledný júnový štvrtok. Zanechala za sebou šesť zmarených ľudských životov a 1200 poškodených domov, z ktorých asi 200 museli zrovnať so zemou. Škody sú v miliardách korún.