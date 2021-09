Obrovská podpora: Tedros Adhanom Ghebreyesus bol opäť nominovaný na šéfa WHO

Viac ako 12 krajín Európskej únie nominovalo vo štvrtok - krátko pred uplynutím lehoty na podanie kandidatúr - Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa na post generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Tento post Tedros zastáva od mája roku 2017 ako vôbec prvý zástupca Afriky.

Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá dodala, že Tedrosovu kandidatúru podporujú aj ďalšie krajiny z iných regiónov.

Členské štáty WHO mali na nominovanie kandidátov čas do štvrtka 18.00 h. Nemecko už v stredu oficiálne oznámilo, že navrhuje Tedrosa, ktorý sa v súčasnosti zdá byť jediným kandidátom. Nemenovaný diplomatický zdroj dodal, že k výzve Berlína sa pripojili aj ďalšie členské štáty EÚ - údajne ich je okolo 20.

Každá z týchto krajín, ako napr. Rakúsko, Portugalsko, Francúzsko a Španielsko, vo štvrtok doručila do WHO zalepenú obálku s menom svojho kandidáta.

Tieto obálky vo WHO otvoria až koncom októbra. V prípade, že o post šéfa WHO bude mať záujem viac ako jeden kandidát, v januári 2022 sa začne výberové konanie s cieľom zostaviť užší zoznam pozostávajúci z maximálne piatich kandidátov. Členské štáty WHO budú potom o novom generálnom riaditeľovi hlasovať v máji. Funkčné obdobie sa zvolenému generálnemu riaditeľovi WHO začína 16. augusta.

AFP dodala, že Tedrosova nominácia európskymi krajinami je prekvapením, pretože väčšina pozorovateľov predpovedala, že oficiálna podpora bude pochádzať skôr od afrických štátov.

Etiópia však Tedrosovi svoju podporu odoprela, keďže opakovane používal platformu WHO na odsúdenie zásahov jednotiek verných vláde v Addis Abebe proti vzbúrencom v etiópskom štáte Tigraj, odkiaľ pochádza.

Samotný Tedros zatiaľ svoju kandidatúru oficiálne nezverejnil. Tento bývalý etiópsky minister zdravotníctva a bývalý šéf etiópskej diplomacie je špecialistom na maláriu, je absolventom imunológie, pričom ako lekár pôsobil najmä v oblasti verejného zdravia. Počas pandémie vyvolanej vo svete koronavírusom SARS-CoV-2 sa stal jednou z najznámejších tvárí v boji proti chorobe COVID-19.