Novavax požiadala WHO o schválenie vakcíny proti COVID-19: Majú veľké plány

Americká farmaceutická firma Novavax a indická spoločnosť Serum Institute of India (SII) vo štvrtok oznámili, že požiadali Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) o schválenie svojej vakcíny proti koronavírusu na núdzové použitie. Informovala o tom agentúra AP.

Novavax a SII v spoločnom vyhlásení uviedli, že ich žiadosti o získanie súhlasu od WHO predchádzalo podanie adresované indickým regulačným úradom.

AP poznamenala, že ak očkovacia látka od Novavaxu dostane patričné povolenie od WHO, mohla by sa stať súčasťou globálneho programu, ktorého cieľom je zaistiť dodávky vakcín do chudobnejších krajín sveta.

Tento rok podpísala firma Novavax so Svetovou alianciou pre vakcíny a imunizáciu (GAVI) zmluvu na dodávku 350 miliónov dávok vakcín v rámci programu COVAX. Väčšinu z tohto množstva má vyrobiť indický inštitút SII. V predošlej nezáväznej dohode Novavax prisľúbil poskytnutie do jednej miliardy dávok vakcín.

Vakcíny od Novavaxu sa v porovnaní s niektorými inými očkovacími látkami proti covidu ľahšie skladujú. V júni firma ohlásila, že sú na 90 percent účinné voči symptomatickému priebehu ochorenia COVID-19.