Alexej Navaľnyj ukazuje prstom na Google a Apple: Vážne obvinenia, pomáhajú Putinovi?

Väznený opozičný politik Alexej Navaľnyj vo štvrtok obvinil spoločnosti Google a Apple, že sa správali ako komplici Kremľa, keď pred nedávnymi ruskými parlamentnými voľbami odstránili zo svojej ponuky aplikáciu Chytré hlasovanie. Tá mala ruským voličom pomôcť pri výbere kandidátov schopných vytesniť tých prokremeľských.

V príspevku zverejnenom na sociálnych sieťach Facebook a Twitter Navaľnyj píše, že ak ho v posledných voľbách niečo prekvapilo, "vôbec to nebol (prezident Vladimir) Putin falšujúci výsledky (hlasovania), ale to, ako sa všemocný Big Tech zmenil na jeho pomocníkov".

Navaľnyj pripomenul, že spoločnosti Apple a Google, "spĺňajúc požiadavky Kremľa, vymazali našu aplikáciu". Dodal tiež, že podobne sa zachoval aj kanál YouTube či cloudová služba Telegram.

Podľa Navaľného tieto - podľa Putina extrémistické - aplikácie "neobsahovali nič iné ako informácie o opozičných kandidátoch vo vašom okrese". Zdôraznil, že "podľa zákona a zdravého rozumu má každý z nás právo", aby vyzval voliť alebo nevoliť nejakého kandidáta.

Navaľnyj súčasne citoval z médií, ktoré píšu, že "Kremeľ prinútila Big Tech (veľké internetové spoločnosti) robiť ústupky tým, že im takmer dal zoznam zamestnancov, ktorých môže dať zatknúť".

"Ak je to tak, potom mlčať o tom je ten najhorší zločin. Toto je povzbudzovanie teroristu, ktorý berie rukojemníkov," upozornil Navaľnyj.

Deklaroval, že vie, že väčšina zamestnancov Google či Apple sú čestní a dobrí ľudia. Vyzval ich pre to, aby sa "nezmierili so zbabelosťou svojich šéfov".

Dodal, že ho veľmi sklamal Pavej Durov, ktorý svojho času založil spoločnosť Telegram. "Nečakal som, že ho uvidím na zozname Putinových blokátorov," vysvetlil Navaľnyj.

Pripomenul, že "nie tak dávno" on osobne vystúpil na zhromaždení proti zámerom Kremľa dať v Rusku zablokovať prístup k sociálnej sieti Telegram. Spresnil, že na takomto zhromaždení by vystúpil znova. "To, že niekto zradí svoje zásady, neznamená, že by sme my mali zradiť tie naše," dodal Navaľnyj.

Počas uplynulého víkendu, ktorý sa v Rusku niesol v znamení volieb, Durov krátko pred odstávkou bota Chytré hlasovacie informoval, že administrátor Telegramu bude blokovať "boty spojené s predvolebnou agitáciou", pričom sa odvolal na obvyklé moratórium - zákaz volebnej agitácie počas volieb.

Podľa Durova považuje Telegram takýto postup za legitímny, preto vyzval používateľov "svojej" sociálnej siete, aby ho rešpektovali.

Durov vo svojom príspevku okrem toho kritizoval spoločnosti Apple a Google, ktoré odstránili aplikáciu Navaľnyj zo svojich obchodov v Rusku.

Aplikácia Navaľnyj s funkciou Chytré hlasovanie bola z Google Play a App Store odstránená minulý piatok a bola dostupná len v obchodoch v iných krajinách.

Obe spoločnosti tým vyhoveli ruskému cenzúrnemu úradu - Federálnej službe pre dozor v oblasti telekomunikácií (Roskomnadzor) -, ktorý to od nich žiadal od polovice augusta, pričom sa im vyhrážal pokutami.

Denník New York Times a agentúra Bloomberg napísali, že Google sa rozhodol aplikáciu odstrániť pod hrozbou trestného stíhania svojich zamestnancov.

Samotná webová stránka Chytré hlasovanie je v Rusku zablokovaná už niekoľko týždňov. Roskomnadzor tiež požadoval od spoločností Apple, Google, Cloudflare a Cisco, aby nedovolili obísť zablokovanie prístupu k nej.