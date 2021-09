Nezaočkovaní učitelia si v Izraeli neškrtnú: Prísne pravidlá ich môžu obrať o plat

Izraelské ministerstvo zdravotníctva vo štvrtok nariadilo riaditeľom škôl, aby od 3. októbra zakázali vstup do areálu školy všetkým učiteľom, ktorí nemajú takzvaný zelený preukaz.

Pedagógom, ktorí z tohto dôvodu nebudú môcť učiť, hrozí, že nedostanú ani mzdu, pretože ich neprítomnosť v práci sa bude považovať za neoprávnenú absenciu, uviedlo ministerstvo školstva podľa agentúry DPA.

Učitelia, ktorí nemajú covidpas, nebudú môcť učiť ani dištančne, dodal web The Times of Israel. Učiteľské odbory proti tomuto rozhodnutiu ostro protestovali, informoval spravodajský denník The Times of Israel.

Pripomenul, že už od začiatku školského roka - od 2. septembra - sú učitelia v Izraeli povinní mať covidpas na vstup do škôl. Tí, ktorí ho nemali, nepracovali, ale dostávali mzdu.

Ran Erez, predseda Združenia učiteľov stredných škôl, je proti zmene doterajších pravidiel. Vysvetlil, že "existuje niekoľko činností, ktoré je možné zadať učiteľovi, aby ich robil z domu, ako napríklad dištantné doučovanie študentov v karanténe alebo hodiny cez aplikáciu Zoom".

Covidpas, tzv. zelený pas, vydávajú v Izraeli osobám, ktoré boli zaočkované proti covidu alebo túto chorobu prekonali.

S cieľom zabrániť tomu, aby sa na učiteľov zameriavali pravidlá covidpasov, sa Erez obrátil na najvyšší súdny dvor s požiadavkou, aby sa tento systém uplatňoval aj na neočkovaných žiakov starších ako 12 rokov, ktorí majú nárok na všetky tri dávky vakcíny, teda vrátane posilňovacej.