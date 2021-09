Hannah pripisovala ukrutné bolesti brucha zápche: V nemocnici zažila obrovský šok

Zostala v šoku! 23-ročná Hannah Violet zápasila s bolesťami brucha, ktoré však pripisovala zápche. O to viac bola prekvapená, keď sa z toho vykľulo niečo úplne iné.

Ako informuje The Sun, dievčina sa podelila o svoj nevšedný príbeh na sociálnej sieti Tik Tok, kde vyrozprávala, čo sa jej vlastne stalo. Hannah sa jedného dňa zobudila so silnou bolesťou brucha a chrbta a následne skončila v nemocnici s podozrením na zápal slepého čreva. Na jej obrovské prekvapenie jej však odtiekla plodová voda.

Ako na videu vysvetľuje, prešla si tzv. kryptickým tehotenstvom, počas ktorého lekárske testy nedokážu určiť, že je žena tehotná. Tieto ženy neprejavujú typické príznaky tehotenstva, ako sú ranné nevoľnosti, únava či vypuklé brucho. Dokonca môžu aj naďalej menštruovať. Takáto forma tehotenstva je však podľa Healthline zriedkavá.

Hannah vylúčila tehotenstvo aj z toho dôvodu, že užívala antikoncepciu a keď sa u nej objavili bolesti brucha, jednoducho usúdila, že má zápchu. „Zobudila som sa s obrovskou bolesťou brucha a chrbta. Moja mama požiadala otca, aby zavolal záchranku. Do telefónu nám povedali, že to môže byť zápal slepého čreva,“ uviedla Hannah, ktorej v nemocnici zistili, že práve rodí.

„Chceli mi vziať krv, no mala som veľmi silné bolesti, aby som bola v pokoji a mohli mi pichnúť ihlu. O chvíľku na to mi odtiekla plodová voda a oznámili mi, že rodím,“ povedala vo videu mamička, ktorej bola pri pôrode oporou jej mama, zatiaľ čo otec čakal v inej miestnosti. „O 50 minút na to som porodila zdravé dievčatko. Teraz som slobodná mamička 3-ročného dievčatka.“

Príspevok si na sociálnej sieti pozrelo viac ako 60-tisíc ľudí, ktorí boli po vzhliadnutí videa poriadne zmätení. „Muselo to byť naozaj traumatické,“ uviedol jeden komentujúci a ďalší sa pridal: „Muselo to byť skutočne hektické, ale gratulujem.“ Iní užívatelia sa podelili, že zažili podobnú skúsenosť. „Takmer sa to stalo aj mne, že som tehotná, som zistila až 34. týždni. Teraz mám ročnú dcérku Améliu,“ či „Stalo sa mi úplne to isté. Teraz som však s mojím dieťaťom najšťastnejšia na svete.“