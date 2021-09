Jasný líder! Táto európska krajina má najvyššiu miera zaočkovanosti na svete

Portugalsko má najvyššiu mieru zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19 na svete.

Informuje o tom web euronews.com s odvolaním sa na údaje portálu Our World In Data. V súčasnosti je v Portugalsku úplne zaočkovaných 84,2 % z približne 10,3-miliónovej populácie, čo predstavuje najvyššiu mieru spomedzi všetkých štátov sveta. Na druhom mieste sú Spojené arabské emiráty (80,8 %) a trio najlepších dopĺňa Singapur so 77,3 % úplne zaočkovaných.

Portugalsko je navyše výrazne vpredu pred zvyškom Európskej únie (EÚ), ktorá má podľa spomenutého portálu mieru zaočkovanosti na úrovni 61,6 %. Krajina má na dosah cieľ v podobe 85 % a očakáva sa, že po jeho splnení uvoľní viacero opatrení prijatých na potlačenie šírenia koronavírusu. Pre porovnanie, USA majú úplne zaočkovaných 54,1 % občanov a celosvetová zaočkovanosť je na úrovni 32 %. Počty nakazených na Ukrajine prudko stúpli: Krajina zavádza prísne opatrenia

S rastúcim počtom zaočkovaných v Portugalsku klesol počet nakazených a miera hospitalizácií najnižšie za ostatných takmer 18 mesiacov. V stredu v Portugalsku zaznamenali 891 nových prípadov a osem úmrtí. V celej krajine bolo hospitalizovaných 426 ľudí, pričom pred týždňom to bolo 527 a 8. septembra 621 pacientov.

Ľudia v Portugalsku sú tradične priaznivo naklonení očkovaniam, čo uľahčilo vakcinačnú kampaň proti koronavírusu. Zaočkovanosť proti osýpkam, mumpsu a ružienke je v Portugalsku na úrovni 95 %, čo predstavuje jedno z najvyšších čísel v rámci EÚ. V Portugalsku navyše neexistuje žiadny výrazný antivakcinačný odpor zo strany obyvateľov.