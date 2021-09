Ženích († 20) tragicky zomrel v deň svadby, neveste sa zrútil svet: Prekvapivé zistenie mesiac po jeho smrti!

Mal to byť najkrajší deň ich života. Osud to však zariadil inak a mladá nevesta sa namiesto šťastia musela vyrovnávať s obrovskou stratou.

Írka Kate Quilligan prišla v svadobný deň o svoju polovičku. Ich spoločné plány preťala tragická nehoda, ku ktorej došlo ešte ráno pred sobášom. Mladej žene sa zrútil celý svet.

Ako informuje britský denník The Sun, Myles Miley Harty († 20) nestihol svojej láske povedať áno, keďže jeho život vyhasol pri tragickej havárii v deň svadby. Kate si v tom momente myslela, že je to aj jej koniec. Mesiac po hroznom nešťastí sa však dozvedela prekvapivú správu. Mladá vdova zistila, že je tehotná. Po týždňoch smútku ju premkol pocit veľkého šťastia. "Môj Miley ma na tomto svete nemohol nechať samú, tak ma požehnal naším spoločným zázračným bábätkom," cituje slová budúcej mamičky denník The Sun. Kate ďakuje svojmu manželovi do neba za najkrajší dar, aký jej kedy mohol dať. "Vždy sme chceli spolu rodinu a náš sen sa stáva skutočnosťou," dodala na záver.