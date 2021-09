Nočná mora každého chlapa! Keď zistíte, čo mu celé dva roky vychádzalo z rozkroku, strasie vás

Tridsaťtriročný muž z Texasu dva roky vykonával veľkú potrebu penisom a ejakuloval konečníkom, než navštívil lekárov, aby mu s problémom pomohli.

Tí u neho diagnostikovali fistulu či akési premostenie medzi konečníkom a močovou trubicou. Fistulou potom prechádzala stolica do močovopohlavnej sústavy a spermie naopak do vývodu tráviacej sústavy. Operáciou sa problém vyriešil.

Dotyčný muž pred dvoma rokmi upadol do kómy po predávkovaní drogami. Vtedy mu bol zavedený do močovej sústavy katéter, ktorým zrejme došlo k poraneniu močovej trubice a perforácii hrubého čreva. Oba otvory potom zrástli a vzniklo medzi nimi premostenie. To býva častá komplikácia pri operáciách panvového dna.

U spomínaného prípadu, o ktorom lekári z Texasu informujú v odbornom časopise Cureus, došlo k prieniku baktérií do močovopohlavnej sústavy a vzniku ťažkého zápalu. To bol moment, kedy postihnutý vyhľadal lekársku pomoc a priznal, že mu stolice a črevné plyny unikali penisom, a že naopak po ejakulácii mu vytekali spermie aj z konečníka. Lekári u neho prerušili fistulu a zacelili otvor v konečníku. Po zahojení môže pacient bez problémov opäť normálne fungovať.