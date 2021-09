Johnson na Valnom zhromaždení OSN: Ľudstvo musí vyrásť a riešiť klimatickú krízu

Britský premiér Boris Johnson označil nadchádzajúcu novembrovú klimatickú konferenciu OSN v škótskom Glasgowe (COP26) za jednu z posledných šancí ľudstva na zmenu v prístupe k riešeniu klimatickej krízy.

Vyjadril sa tak v stredu večer miestneho času v rámci všeobecnej rozpravy Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Svetových lídrov pritom vo svojom prejave vyzval na znižovanie emisií uhlíka, informuje agentúra AFP. Johnson vo svojom prejave ľudí tiež vyzval, aby sa k planéte nesprávali ako k "nezničiteľnej hračke" a vystríhal pred nezvratnými škodami spôsobenými klimatickými zmenami. "Dosiahneme, že táto nádherná planéta sa stane prakticky neobývateľnou, a to nie len pre nás, ale aj pre mnoho ďalších druhov," povedal. "Preto je (nadchádzajúci) glasgowský summit COP26 pre ľudstvo prelomovým," dodal britský premiér.

Johnson uviedol, že ľudstvo musí vyrásť, riešiť klimatickú krízu a neznečisťovať ďalej planétu ako tínedžer na fláme. Zároveň zdôraznil, že s týmto musí začať okamžite, ak má splniť svoj záväzok udržať úroveň globálneho otepľovania do 1,5 stupňa Celzia (voči stavu z predindustriálnej éry). "Ak pôjdeme rovnakou cestou ako doteraz, do konca storočia sa teploty zvýšia o 2,7 stupňov Celzia či viac... Uvidíme dezertifikáciu, sucho, nedostatok úrody, či hromadné pohyby ľudstva v takom rozsahu, aký sme dosiaľ nezažili. A to nie pre nejakú nepredvídateľnú prírodnú katastrofu, ale pre nás, pre to, čo teraz robíme," povedal podľa agentúry AP ďalej britský premiér.

Johnson zároveň podporil klimatický cieľ, v súlade s ktorým majú vyspelé krajiny do roku 2030 úplne prestať s používaním uhlia a rozvojové krajiny ho majú vyradiť o desaťročie neskôr. Britský premiér tiež vyzdvihol sľub čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, ktorý v utorok uviedol, že Peking v rámci boja proti klimatickej zmene prestane financovať projekty v zahraničí, ktoré využívajú energiu zo spaľovania uhlia. Zároveň však vyzval Čínu, ktorá je najväčším producentom emisií na svete, aby uhlie prestala používať aj na svojom území. Johnson tiež vyjadril nádej, že všetky krajiny budú nasledovať britské ciele, ktoré v tomto smere patria k najambicióznejším na svete, pričom do roku 2030 počítajú so znížením emisií o 68 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990.