V USA odobrili tretiu dávku vakcíny od Pfizeru: Koho budú očkovať?

Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) odobril v stredu podávanie tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od konzorcia Pfizer/BioNTech pre ľudí vo veku 65 a viac rokov.

Podpornú dávku vakcíny schválil aj pre dospelé osoby, u ktorých je vysoké riziko, že by mali závažný priebeh covidu, či tých ľudí, ktorí sú tomuto ochoreniu viac vystavení vzhľadom na svoju prácu. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters. Tretia dávka sa má podávať najskôr po šiestich mesiacoch od podania druhej dávky vakcíny. Nárok na ňu tak po uplynutí tejto doby budú mať desiatky miliónov Američanov, uvádza AFP.

Rozhodnutie sa očakávalo, keďže ho v minulotýždňovom hlasovaní odporučil už poradný výbor nezávislých expertov FDA. Rovnaký výbor však odmietol pôvodný návrh Pfizeru, ktorý podporoval aj americký prezident Joe Biden, a síce odporúčanie tretej dávky vakcíny pre všetkých ľudí vo veku 16 a viac rokov. Zmienený výbor - zložený z vakcinológov, virológov, epidemiológov a ďalších expertov - totiž dospel k záveru, že pomer medzi rizikami a prínosmi očkovania treťou dávkou je u mladších ľudí odlišný v porovnaní so zvyškom populácie, a to obzvlášť v prípade rizika myokarditídy (zápalu srdcového svalu) u mladých mužov, pripomína AFP.

O podaní tretej dávky vakcíny od Pfizer/BioNTech aktuálne diskutuje aj poradný výbor amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). Ten by mohol odporučiť presnejšie vymedzenie príjemcov tretej dávky, respektíve určiť, aké osoby a faktory by sa mali považovať v súvislosti s možným nakazením za vysokorizikové. Tiež by mohol stanoviť, ktoré pracoviská a iné zariadenia spôsobujú vysoké vystavenie ľudí možnej nákaze covidom, uvádza AFP. FDA medzi takýchto zamestnania zahrnul "zdravotníkov, učiteľov, zamestnancov centier s opatrovateľskou starostlivosťou, zamestnancov potravín, pracovníkov v útulkoch pre bezdomovcov či vo väzniciach" a ďalších.