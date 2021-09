Rovnakému zaobchádzaniu je koniec: Nemecko znevýhodní neočkovaných hneď vo viacerých smeroch

Nemecko od 1. novembra prestane preplácať ľuďom neočkovaným proti covidu-19 ušlú mzdu za dobu, ktorú strávili v karanténe.

Od 11. októbra si neočkovaní Nemci začnú sami hradiť tiež rýchlotesty na koronavírus, ktoré sa používajú napríklad pri vstupe do reštaurácií či na spoločenské akcie. Podľa agentúry DPA sa na tom v stredu dohodol nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn so svojimi náprotivkami z jednotlivých spolkových krajín.

Podľa Spahna opatrenie nie je nátlakom na neočkovaných, ale výrazom férovosti voči očkovanm jedincom. Výčitka, prečo by ľudia chrániaci očkovaním seba aj ostatných mali doplácať na tých, ktorí sa očkovať nechcú, je podľa neho oprávnená. Bavorský minister zdravotníctva Klaus Holetschek uviedol, že ktokoľvek odmieta očkovanie z iných ako zdravotných dôvodov, nemal by od spoločnosti očakávať, že mu bude hradiť s tým spojené náklady. "Bolo by to nesolidárne," povedal.

Dnešné rokovanie malo za cieľ stanoviť jednotný postup na spolkovej úrovni. Ukončenie preplácania doby v karanténe u neočkovaných už skôr schválila časť spolkových krajín, ktoré si o epidemických opatreniach rozhodujú samy.

Terajšie opatrenie sa dotkne tých Nemcov, ktorým v očkovaní nebránia zdravotné dôvody a ktorí spadajú do vekových kategórií, ktorým vláda očkovanie proti covidu-19 odporúča. Dátum 1. novembra bolo podľa Spahna zvolené tak, aby záujemcovia o očkovanie, ktorí sa k nemu teraz rozhodnú, stihli vakcináciu dokončiť. Bezplatné testy budú aj po 11. októbri k dispozícii v zásade iba deťom mladším ako 12 rokov a ľuďom opúšťajúcim karanténu.

V Nemecku aspoň jednu dávku covidovej vakcíny dostalo viac ako 67 percent občanov, plne zaočkovaných je cez 64 percent obyvateľov.