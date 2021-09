Krok nemeckej vlády, ktorý sa neočkovaným páčiť nebude: Na toto môžu zabudnúť!

Nemecko od 1. novembra prestane vyplácať finančnú kompenzáciu za ušlú mzdu pre ľudí nezaočkovaných proti koronavírusu, ktorí budú musieť podstúpiť povinnú karanténu, ak sa dostanú do kontaktu s infikovanou osobou alebo sa vrátia z vysokorizikovej krajiny.

Oznámil to v stredu minister zdravotníctva Jens Spahn po rokovaniach s rezortnými kolegami zo 16 spolkových krajín, píše agentúra AFP.

Cieľom týchto zmien je povzbudiť ľudí, aby sa rozhodli pre očkovanie. Hoci je ochota dať sa zaočkovať "osobným rozhodnutím", ľudia ho teraz podľa Spahna učinia "tiež so zodpovednosťou za to, že ponesú i finančné následky". "Niektorí ľudia budú hovoriť, že to znamená nátlak na neočkovaných. Myslím si však, že by sme sa na to mali pozrieť opačne - ide aj o otázku férovosti voči očkovaným. Prečo by mali iní platiť za to, že sa niekto rozhodne nezaočkovať?" uviedol minister pre televíziu ZDF.

Ľudia zaočkovaní proti covidu už v Nemecku karanténu, ktorá trvá minimálne päť dní, podstúpiť nemusia. Celkovo je podľa oficiálnych dát plne zaočkovaných 63,4 percenta obyvateľstva Nemecka. Inštitút Roberta Kocha (RKI) však uvádza, že potrebné je dosiahnuť 85-percentnú mieru zaočkovanosti.

V Nemecku prebieha v súčasnosti verejná diskusia o možných obmedzeniach pre neočkovaných, avšak o povinnej vakcinácii pre isté časti populácie sa zatiaľ neuvažuje. Viaceré spolkové krajiny už zaviedli prísnejšie pravidlá napríklad v reštauráciách či iných voľnočasových zariadeniach - vstup majú povolený len očkovaní alebo tí, čo prekonali ochorenie COVID-19. Od októbra si Nemci musia navyše antigénové testy hradiť sami.

V Nemecku hlásili v stredu prírastok 10.454 nakazených za 24 hodín; sedemdňová incidencia sa pohybuje na úrovni 65 prípadov na 100.000 obyvateľov.