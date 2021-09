Žena otehotnela, aj keď má 4. štádium rakoviny a brala antikoncepciu: Prípad, ktorý vykoľajil lekárov

Joanna Jonathan (36) z britského Haslingdenu bola tehotná s dcérkou Freyou, keď začala trpieť obrovskou únavou, opakovanými infekciami, kašľom a nedostatočným dychom.

Žena tiež stratila chuť do jedla a mala zachrípnutý hlas. Diagnostikovali jej zápal podhrudnice aj pľúc, no jej stav sa nelepšil a tak nasledovala séria vyšetrení. Až 14 mesiacov po zaznamenaní prvých symptómov jej bola diagnostikovaná ALK-pozitívna rakovina pľúc. K nej dochádza pri mutácii v DNA pľúcnych buniek a postihuje najmä mladé ženy a ženy v strednom veku.

Rakovina sa už rozšírila do jej lymfatických uzlín a oboch strán hrudníka. Joanna si vypočula zdrvujúcu správu – choroba je už v 4. štádiu, a teda najrozvinutejšom. Chorá žena podstupovala liečbu, keď sčista jasna zistila, že je opäť tehotná. ,,Absolútne to nebolo plánované. Brala som v tom čase antikoncepciu. Je to proste malý zázrak,“ cituje ju portál Metro.

,,Moje tehotenstvo bolo ťažké. Úzkosť, ktorú som mala z rakoviny, sa tehotenskými hormónmi ešte zhoršila. Tým, že môj prípad je taký výnimočný, sa mi nedostávalo takej podpory, ako by som potrebovala,“ hovorí Joanna, ktorej prípad vykoľajil lekárov. Na jednej strane bola tehotná, zároveň však potrebovala liečbu a doktori sami nevedeli, čo robiť.

,,Všetci tí lekári, praktickí doktori, onkológovia či pôrodné sestry mi hovorili, že som prvá žena s rakovinou v 4. štádiu, ktorá čaká bábätko,“ povedala. ,,Stáva sa, že rakovinu diagnostikujú tehotnej žene, najmä rakovinu prsníka, ktorá súvisí s hormónmi. Ale nepoznali nikoho, kto by mal už dva roky štvrté štádium rakoviny a otehotnel. Je to sureálne.“

Joanna podstupovala liečbu aj počas tehotenstva, doktori pritom bábätko pozorne sledovali. 15. júna 2021 porodila zdravú dcérku Dylann. Rakovina mamičky nie je vyliečiteľná, ona však dúfa, že jej ostávajú ešte dlhé roky života. ,,To, že tu raz nebudem pre moje dcérky, ma desí najviac. Tá myšlienka je ako bodnutie do srdca. Žiadna mama nechce také pocity zažiť,“ vyslovila sa statočná žena, ktorá sa spolieha na manžela Daniela, že o dievčatká bude vždy postarané.