Streľba na poradcu ukrajinského prezidenta: Zelenskyj sľúbil silnú odpoveď!

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sľúbil v stredu silnú odpoveď v reakcii na streľbu na auto svojho poradcu Serhija Šefira.

Zelenskyj zverejnil videosprávu, keďže sa nachádza v New Yorku, kde v stredu večer vystúpi na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Ihneď potom sa vráti do Kyjeva, informoval spravodajský portál 112 Ukrajina. Zelenskyj v správe povedal, že nevie, kto stojí za pokusom o atentát na Šefira. Či už ide o vnútorné alebo vonkajšie sily, nepovažuje ich za sily. "Pretože nechávať mi odkaz streľbou v lese na auto môjho priateľa je slabosť. Ale odpoveď bude silná. Neovplyvní to silu nášho tímu, kurz, ktorý som si vybral so svojím tímom... Boj proti zločincom, veľkým, vplyvným finančným skupinám to nijako neovplyvní," uviedol Zelenskyj.

Neidentifikované osoby spustili v stredu paľbu na auto Serhija Šefira približne o 10.00 h miestneho času pri obci Lisnyky v Kyjevskej oblasti. Šefirov vodič utrpel zranenia, informovala agentúra UNIAN. Polícia spustila v celej oblasti operáciu Siréna a pátra po útočníkoch. Médiá už zverejnili fotografie poškodeného auta. Na karosérii a prednom skle vidno stopy po guľkách. Podľa polície auto zasiahlo viac ako 17 guliek.