Islamistické hnutie prišlo s naliehavou žiadosťou: Taliban chce vystúpiť na Valnom zhromaždení OSN

Islamistické hnutie Taliban, ktoré ovláda väčšinu afganského územia, požiadalo o vystúpenie svojho ministra zahraničia na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku.

Informovala o tom v utorok agentúra Reuters. Generálny tajomník OSN António Guterres cez svojho hovorcu potvrdil, že list so žiadosťou dostal. Taliban chce tiež vymeniť vyslanca Afganistanu pri OSN.

Žiadosť o vystúpenie ministra zahraničia vo vláde Talibanu na Valnom zhromaždení OSN musí vyhodnotiť deväťčlenný akreditačný výbor, uviedol hovorca generálneho tajomníka. V ňom zasadajú napríklad USA, Rusko a Čína. Podľa agentúry Reuters nie je však isté, či sa orgán zíde pred koncom rokovania Valného zhromaždenia v pondelok a umožní vystúpenie zástupcu Talibanu. Výbor zvyčajne zasadá v októbri či novembri.

Taliban tiež žiada výmenu afganského vyslanca pri OSN. Tým sa má novo stať hovorca Talibanu v Katare Suhajl Sahin. V liste islamistické hnutie uviedlo, že existujúci vyslanec "už nezastupuje Afganistan". Aj o výmene vyslanca rozhoduje akreditačný výbor.

Ak by sa Talibanu podarilo vymenovať nového vyslanca pri OSN, bol by to dôležitý úspech v jeho snahe získať medzinárodné uznanie. Generálny tajomník OSN už skôr uviedol, že túžba Talibanu získať zahraničné uznanie je pre ďalšie krajiny cestou k tomu, aby Taliban prinútili rešpektovať ľudské práva a mať inkluzívnu vládu.

Pri predchádzajúcej vláde Talibanu v rokoch 1996 až 2001 sa hnutie tiež snažilo vymenovať svojho diplomata pri OSN. Výbor ale rozhodnutie o akreditáciu nového vyslanca neustále odďaľoval, vďaka čomu pri OSN Afganistan zastupoval diplomat menovaný predchádzajúcou vládou.