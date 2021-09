Žena sa ocitla v najhoršej nočnej more každého rodiča: Po príchode do synčekovej izby jej puklo srdce

Chlapčekovi nebola v nemocnici poskytnutá dostatočná starostlivosť a možno aj preto dnes už nie je medzi živými.

Ako píše portál The Sun, iba 8-ročný chlapec menom Logan Jones sa narodil so srdcovou vadou a genetickým ochorením, no napriek tomu bol podľa jeho mamy veľmi šťastné dieťa. Jedného dňa ho však z ničoho nič začala bolieť hlava, cítil sa neustále ospalý a zvracal. Na druhý deň jeho mama Michelle Allen zavolala do nemocnice a tam jej odporučili, nech príde na úrazové a pohotovostné oddelenie. Tam mu po príchode skontrolovali vitálne funkcie a o tri hodiny ho vyšetril lekár so štvormesačnou pediatrickou praxou.

Keďže si bol istý, že ide o nejaké vírusové ochorenie, s nikým iným jeho stav už nekonzultoval. Michelle ponúkol, že chlapca môže nechať v nemocnici, ale nakoniec sa dohodli, že prídu, keby sa mu zdravotný stav zase zhoršil. Hneď nasledujúci deň bol na tom chlapec omnoho horšie, preto s ním jeho mama utekala znova do nemocnice, v ktorej sa ledva držal na nohách. „Požiadala som o posteľ, pretože Logan si chcel ľahnúť, čo v čakárni nemohol. Povedali mi, že nemôžu, že bude musieť zostať v čakárni,“ uviedla Michelle a dodala, že celé oddelenie bolo priveľmi chaotické.

Keď sa zdravotníkov pýtala na to, ako dlho budú musieť čakať, povedali jej len, že sú zaneprázdnení. Keďže videla, že jej synček na tom naozaj nie je dobre, rozhodla sa ho vziať radšej domov, aby si tam poriadne oddýchol. „Dostali sme ho do postele okolo pol jedenástej večer. Logan mi povedal: ‚Vidíme sa' a ja som mu povedala ‚Ľúbim ťa',“ priblížila. „Zobudila som sa okolo 3:50 v noci a rozhodla som sa dať Loganovi trochu vody. Ležal tam... Dotkla som sa ho, bol tuhý a začala som kričať,“ opísala devastujúce momenty Michelle.

Malý chlapček bol o štvrtej ráno vyhlásený za mŕtveho a ako príčinu uviedli lekári pneumokokovú meningitídu. Vyšetrovateľ podotkol, že podľa záznamov ho doktor v nemocnici skontroloval príliš rýchlo na to, aby odhalil symptómy tohto ochorenia. Koronerka taktiež uviedla, že tam zlyhal systém, no chlapcovi uškodilo určite aj to, že sa s ním Michelle vybrala v daný večer naspäť domov a nenechala ho pod lekárskym dozorom. Napriek tomu však nie je isté, či by chlapca vedeli zachrániť aj keby bol na lôžku.