Nezaočkovaný brazílsky prezident obhajuje vládu: Vakcináciu podporujem, toto však nie!

Brazílsky prezident Jair Bolsonaro obhajoval v utorok na Valnom zhromaždení OSN reakciu svojej vlády na pandémiu koronavírusu.

Informovali o tom agentúry AFP a AP. "Podporujeme snahu zaočkovať ľudí (proti ochoreniu COVID-19) ... Moja vláda však nepodporuje zavedenie očkovacieho alebo zdravotníckeho preukazu či akékoľvek iné povinnosti súvisiace s očkovaním," povedal Bolsonaro, ktorý čelí kritike za reakciu svojej vlády na koronvírusovú pandémiu. Tá si v tejto najväčšej juhoamerickej krajine vyžiadala viac ako 590.000 obetí.

Bolsonaro vystúpil na VZ ako prvý líder členskej krajiny OSN - hneď po tom, ako zhromaždenie otvoril generálny riaditeľ OSN Antionio Guterres. Brazílsky prezident v minulosti uviedol, že bude "posledným Brazílčanom", ktorý podstúpi očkovanie, delegátov OSN však v utorok uistil, že vakcinačná kampaň v jeho krajine rýchlo napreduje. Podľa Bolsonara dostalo už takmer 90 percent dospelých Brazílčanov aspoň jednu dávku proticovidovej vakcíny.

Krajne pravicový brazílsky líder čelil minulý rok vlne kritiky, keď sa nakazil koronavírusom a verejne propagoval lieky, ktoré úrady na liečbu covidu neschválili, pripomína AFP. Starosta New Yorku Bill de Blasio svetových lídrov – a obzvlášť Bolsonara – vyzval, aby sa pred účasťou na Valnom zhromaždení dali zaočkovať.

Bolsonaro však pred odletom do USA oznámil, že sa nenechá zaočkovať. Jeho imunitný systém je podľa neho "dostatočne silný na to, aby odrazil útok vírusu". Potvrdenie o očkovaní je však v New Yorku potrebné na vstup do vnútorných priestorov reštaurácii a barov. Dvaja brazílski ministri zverejnili fotografiu, na ktorej Bolsonaro a ďalší členovia jeho delegácie jedia v nedeľu večer pizzu na ulici v meste.