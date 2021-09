Mladá mama odišla na pohovor, odvtedy jej niet: Vošla do podniku, von už nevyšla

5-ročné dievčatko stratilo zo dňa na deň svoju milovanú mamičku. Rodina sa však ani naďalej nevzdáva.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako informuje portál People, žena menom Lauren Dumolo prišla uprostred koronavírusovej pandémie o svoju stálu prácu, čo jej spôsobilo okamžité problémy. Keďže má doma iba 5-ročnú dcérku, okamžite hľadala iné možnosti zamestnania. Podarilo sa jej nájsť ponuku práce v samoobsluhe, v ktorej sa uchádzala o miesto v obchode so sendvičmi. Ešte 18. júna 2020 zachytili kamerové záznamy moment, ako Lauren skutočne vchádza do prevádzky, no domov sa už nevrátila.

„Volala som jej v to ráno asi trikrát, písala som jej správy, ale odvtedy som o nej nepočula,“ uviedla jej sestra Cassie Carey. Lauren mala v tej dobe priateľa menom Gabriel Pena, s ktorým sa už predtým rozišla a dala znova dokopy. V daný večer zavolal Gabriel jej otcovi, aby mu oznámil, že jeho dcéra sa nevrátila domov. Ten ho poprosil, aby jej odkázal, že má zavolať hneď, ako sa vráti, no žiadny telefonát odvtedy neprebehol. Matka roka?! Žena nahovorila svoje deti, aby preliezli cez mreže závory, syn sa takmer zadusil!

20. júna našiel neznámy muž v neďalekom parku Laureninu peňaženku, ktorú odovzdal na polícii. Tá začala ešte v ten deň prehľadávať celú oblasť aj so psami, ale mladú ženu ani napriek tomu nenašli. „Zdá sa akoby jednoducho zmizla,“ povedal jeden z detektívov, ktorí sa ju pokúšali nájsť. Polícia dokonca vyspovedala aj jej priateľa Gabriela, ktorý však mal na ten večer dôveryhodné alibi a úspešne absolvoval aj polygrafický test, preto ho hneď vylúčili zo zoznamu podozrivých.

„Nie je to tak, že by sme sa zobudili a nič by sme nerobili. Budeme pokračovať v šírení jej príbehu prostredníctvom sociálnych sietí, pretlačíme ho prostredníctvom rôznych mediálnych vĺn a jednoducho zaistíme, aby zostal príbeh Lauren stále nažive,“ uviedla jej sestra. Celá rodina okrem tejto neustálej snahy o jej nájdenie podporuje aj Laureninu malú dcérku McKaylu, o ktorú sa teraz najviac stará jej otec. „Nevzdáme sa, kým sa nenájde,“ dodala na záver Cassie.