Protesty v Austrálii neutíchajú: Polícia použila proti demonštrantom gumené projektily, zatkli desiatky ľudí

Polícia v Melbourne, hlavnom meste juhoaustrálskeho štátu Viktória, použila v utorok gumové a paprikové projektily na rozohnanie davu demonštrantov, ktorí vyšli do ulíc aj napriek pretrvávajúcemu lockdownu.

Príslušníci polície zatkli viac ako 60 ľudí, informovala agentúra Reuters.

Dav demonštrantov skladajúci sa z asi 2000 ľudí poškodzoval okolité nehnuteľnosti, blokoval frekventovanú cestu a zranil troch príslušníkov polície. Protesty proti pandemickým opatreniam v Melbourne trvajú už v poradí druhý deň.

"Bola to veľmi veľká a veľmi nahnevaná skupina... Bolo to veľmi náročné prostredie plné konfliktov," uviedol jeden z príslušníkov miestnej polície. Dodal, že demonštranti porušili protipandemické opatrenia, a vyzval ľudí, aby v stredu už nevychádzali do ulíc.

Na proteste sa zúčastnili nahnevaní stavební pracovníci, pretože miestne úrady v utorok na dva týždne zavreli v meste všetky staveniská pre obavy, že časté premiestňovanie stavbárov prispieva k šíreniu koronavírusu. Okrem nich sa na demonštrácii zúčastnili odporcovia povinného očkovania a predlžujúceho sa lockdownu v štáte Viktória.

Štát totiž vyžaduje od miestnych stavebných pracovníkov, aby sa do konca tohto týždňa dali zaočkovať aspoň prvou dávkou vakcíny proti koronavírusu. Z tohto dôvodu sa konali protesty stavbárov aj v pondelok.

"Násilné činy a rušenie (poriadku) neprispejú k zníženiu prípadov covidu. V skutočnosti len pomáhajú rozširovaniu vírusu," uviedol premiér štátu Viktória Dan Andrews.

Austrália zaviedla lockdown v mestách Sydney, Melbourne a Canberra v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu. Miestni obyvatelia však často proti tomuto opatreniu protestujú a polícia v tejto súvislosti už zatkla niekoľko stoviek ľudí.

Miestne úrady začali s uvoľňovaním niektorých opatrení – napríklad tých, ktoré sa týkajú cvičenia a zhromaždenia vo vonkajších priestoroch – a obyvateľom prisľúbili viac slobody, ak bude plne zaočkovaných 70 až 80 percent populácie.

V súčasnosti je v štáte Viktória plne zaočkovaných asi 44 percent obyvateľov a v Novom Južnom Walese, ktorého hlavným mestom je Sydney, je to 53 percent populácie.