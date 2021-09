Tragická smrť cyklistov zo Slovenska († 69, † 71) v Chorvátsku: Lekári im už nedokázali pomôcť

Domov sa už nikdy nevrátia! Dvaja cyklisti zo Slovenska prišli v piatok (17.9) o život pri dopravnej nehode.

Tragickú nehodu spôsobil vodič (65) BMW z Nemecka. Na ceste z Tribunj do Ivinje neprispôsobil jazdu podmienkam vozovky. Vo vysokej rýchlosti prešiel do protismeru, kde vrazil do cyklistov zo Slovenska. Ako informuje portál Dnevnik, pri nehode vyhasol život 69-ročného muža a 71-ročnej ženy, ktorí išli na elektrobicykloch.

„Vzhľadom na silu nárazu obaja cyklisti spadli na zem, pričom auto po kolízii s druhým bicyklom zastavil až náraz do kamenného múra. Zranení cyklisti boli prevezení do nemocnice v meste Šibenik, kde im bola poskytnutá lekárska pomoc, ale vzhľadom na závažnosť zranení zomreli," informovala chorvátska polícia a dodala, že vodič BMW skončil vo väzbe. Muž už celí obvineniu zo zavinenia dopravnej nehody.