Nezaočkovaný prezident Bolsonaro môže do priestorov OSN, sem sa však nedostane

Brazílsky prezident Jair Bolsonaro bude môcť v utorok vstúpiť do priestorov OSN v New Yorku aj napriek tomu, že nie je zaočkovaný.

Reštaurácie v meste však nezaočkované osoby dovnútra nevpúšťajú. Informovala o tom agentúra Reuters.

Bolsonaro má byť prvým rečníkom na utorňajšom otvorení 76. Valného zhromaždenia OSN. Predseda tohto zhromaždenia Abdulláh Šáhid minulý týždeň povedal, že prezidenti, premiéri a diplomati zo 193-členských krajín nemusia pri vstupe to priestorov OSN predložiť potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19.

Bolsonaro pred odletom do USA oznámil, že sa nenechá pred cestou zaočkovať. Jeho imunitný systém je podľa neho "dostatočne silný na to, aby odrazil útok vírusu". Potvrdenie o očkovaní je však v New Yorku potrebné na vstup do vnútorných priestorov reštaurácii a barov.

Dvaja vládni ministri z brazílskej delegácie zverejnili fotografiu, na ktorej Bolsonaro a ďalší členovia delegácie jedia v nedeľu večer pizzu na ulici v meste. Starosta New Yorku Bill de Blasio svetových lídrov – a obzvlášť Bolsonara – vyzval, aby sa pred účasťou na Valnom zhromaždení dali zaočkovať. "Ak sa nechcete dať zaočkovať, ani sa neunúvajte prísť," povedal de Blasio na tlačovej konferencii.

Mesto New York Organizácii Spojených národov oznámilo, že podľa pravidiel platných v meste musí mať každá osoba, ktorá chce vstúpiť do priestorov Valného zhromaždenia, potvrdenie o očkovaní, napísala nemecká stanica Deutsche Welle (DW). OSN však uviedla, že sama nemá právomoc žiadať takéto potvrdenia od hláv štátov a vlád.