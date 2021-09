Magický svadobný deň sa zmenil na horor: Novomanželia ako obarení, hostia v panike utekali

Mal to byť magický a neopakovateľný deň! Aspoň tak si väčšina z nás predstavuje svadbu. To však nemenovaný novomanželský pár ešte netušil, čo sa odohrá na ich svadobnej hostine.

Na sociálnej sieti Reddit koluje video, ktoré zachytáva, čo sa presne stalo na hostine. Nevesta a ženích si spokojne tancujú prvý novomanželský tanec, zatiaľ čo na pódiu sú rozmiestnené ohňostroje. Z tých sa však čoraz viac začnú šíriť iskry všade navôkol a pohroma je na svete! Od jednej z iskier totiž začne horieť stropná výzdoba zo sušených kvetov a papierových dekorácií a priestory sa razom ocitnú v plameňoch, ktoré sa viac a viac rozširujú.

Jeden muž z obsluhy sa zúfalo snaží uhasiť plamene vodou a hasiacim prístrojom, no oheň je priveľký na to, aby sa mu to podarilo. Video tiež zachytáva, ako vystrašení hostia začnú kričať a dajú sa na útek. Sála sa následne zaplní dymom a stropná výzdoba sa rúti k zemi.

Užívatelia Redditu boli po zhliadnutí videa zdesení, mnohí sa v komentároch pýtali, či bol naozaj dobrý nápad zadovážiť si na hostinu ohňostroj. „Skutočne geniálne naplánované,“ poznamenal ironicky jeden z nich. Ďalší sa pridal „Na čo, do pekla, mysleli?“ Zaklincoval to však posledný. „Myslím si, že svadba vyzerala naozaj krásne, dekorácia, prestieranie, aj to, ako boli hostia oblečení. Škoda však, že tu chýbal zdravý rozum.“