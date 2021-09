Masaker na univerzite v Perme: Prečo začal študent zbesilo strieľať?

U študent Timura Bekmansurova, ktorý v pondelok strieľal zo zbrane v areáli univerzity v ruskom meste Perm, vykonajú komplexnú psychologicko-psychiatrickú expertízu.

Informovala v utorok agentúra TASS s odvolaním sa na zdroj zo zdravotníctva. Expertízu vykonajú, aby "zistili jeho psychický stav, či bol v daný moment príčetný a bol zodpovedný za svoje konanie", uviedol zdroj agentúry. Bekmansurova príslušníci polície pri zadržaní postrelili, preto ho museli neskôr hospitalizovať, jeho stav je kritický. Podľa agentúry TASS mal Bekmansurov povolenie na držbu poľovníckej zbrane, ktorú si zaobstaral v máji tohto roka. Ruský vyšetrovací výbor začal proti mužovi trestné stíhanie pre vraždu.

K streľbe v areáli Permskej štátnej univerzity došlo v pondelok okolo 11.00 h miestneho času, keď sa tam nachádzalo približne 3000 študentov. Útok si vyžiadal šesť obetí na životoch a 24 zranených. Hospitalizovali 20 ľudí, z nich najmenej jeden bol v kritickom stave.

Ruský minister školstva Valerij Faľkov v utorok informoval, že siedmich hospitalizovaných, ktorí utrpeli zranenia pri pondelkovej streľbe na univerzite v ruskom meste Perm, prevezú do nemocnice v Moskve. "Dnes prevezieme sedem osôb do Moskvy, aby im tam poskytli pomoc. Máme všetko potrebné na to, aby letecký prevoz prebehol v poriadku," uviedol Faľkov. Zároveň zaželal skoré uzdravenie tým, ktorí boli počas incidentu zranení, a pozostalým obetí zaželal "odolnosť a odvahu" a vyjadril im svoju úprimnú sústrasť.

V Permskom kraji v utorok vyhlásili deň smútku na pamiatku obetí streľby.