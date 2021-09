Údaje, na ktoré čaká celý svet: Vakcínu Pfizer podali 2268 deťom do 11 rokov, takto to dopadlo

Vakcína proti ochoreniu COVID-19 od konzorcia Pfizer/BioNTech je účinná aj u detí vo veku 5 až 11 rokov.

V pondelok to oznámili spoločnosti s tým, že sa čo najskôr chystajú požiadať regulačné úrady v USA i Európskej únii (EÚ) o povolenie pre núdzové použitie v danej vekovej kategórii.

Spoločnosti testovali u detí vo veku 5 - 11 rokov menšiu dávku vakcíny, ako dostávajú osoby od 12 rokov, a to konkrétne tretinu z bežnej dávky. Po druhej dávke sa napriek tomu u detí v tejto vekovej kategórii v rámci ich štúdie vyvinuli protilátky proti koronavírusu na rovnakej úrovni ako u tínedžerov a mladých dospelých, povedal pre agentúru The Associated Press viceprezident Pfizeru Bill Gruber.

Detská dávka sa tiež ukázala ako bezpečná s podobnými alebo menšími dočasnými vedľajšími účinkami, ako sú bolesť v rukách, horúčka alebo bolestivosť, ktoré zažívajú adolescenti, dodal. Menšiu dávku spoločnosti testovali na 2 268 deťoch v spomenutej vekovej kategórii. Štúdia stále trvá a zatiaľ nie je dostatok prípadov COVID-19 na porovnanie mier medzi očkovanými a osobami, ktoré dostali placebo, čo by mohlo poskytnúť ďalšie dôkazy o účinnosti vakcíny.

Spoločnosti podľa Grubera plánujú požiadať americký Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA) o núdzové použitie pre deti do konca mesiaca. Krátko na to by mali nasledovať žiadosti u regulátorov v EÚ a Spojenom kráľovstve.

Mnohé krajiny na Západe zatiaľ očkujú len mladých ľudí od 12 rokov a čakajú na dôkazy o bezpečnej dávke pre mladšie deti. Na Kube však už minulý týždeň začali očkovať ich dvoma domácimi vakcínami deti od dvoch rokov a regulátori v Číne dali zelenú vakcinácii detí od troch rokov dvoma čínskymi očkovacími látkami.

Ďalší americký výrobca vakcín, spoločnosť Moderna, tiež testuje svoju vakcínu na mladších školákoch. Pfizer a Moderna tiež skúmajú ich očkovacie látky aj u detí od šesť mesiacov, pričom sa očakáva, že výsledky z týchto štúdií budú známe neskôr počas roka.