Vlasy dievčatka pútajú pohľady všade, kam príde: Poznámky cudzích ľudí rodičov zabolia

Je neprehliadnuteľná! Šesťročná Florence Patterson z anglického Newcastlu trpí ,,syndrómom neučesateľných vlasov".

Ide o dôsledok takej istej vzácnej poruchy, ktorú mal slávny fyzik Albert Einstein. Spôsobuje ju zmutovaný gén, ktorý vytvára abnormálne tvarované vlasové folikuly namiesto bežných oválnych. Výsledkom je, že vlasy malej slečny neprirodzene odstávajú. Syndrómom trpí približne len 100 ľudí na planéte.

,,Každý v okolí ju pozná ako ,to vlasaté dieťa´. Všade priťahuje pozornosť. Má tiež veľa kamarátov, pretože povahou je slniečko,“ hovorí otec Kyle (49). Starať sa o hrivu rozkošnej Florence však dá rodičom zabrať.

,,Česať ju je nemožné. Vlasy jej ponoríme do vane. Sprchovať ich nepomôže, pretože nevsiaknu vodu a ostanú suché. Po umytí ich vysušíme uterákom, necháme v nich kondicionér a potom povyberáme všetky chuchvalce, čo trvá celé veky. Na druhý deň má úchvatné blond kučierky. Ale ďalší deň sú vlasy zase krepovité,“ posťažoval sa otecko.

Florence čelí však aj nepríjemným komentárom, niektorí ľudia si zas chcú jej „háro“ chytiť. ,,Počúvame komentáre ako ,Pozri, v akom je to dieťa stave.´,“ kritizujú podľa matky Jill (43) dospelí, ktorí o poruche dievčatka nemajú potuchy a považujú ho za zanedbané. Ako píše The Sun, vlasy ako Albert Einstein môžu však signalizovať aj vážnejšie zdravotné problémy. ,,Rodičia by mali dieťatko vziať k lekárovi,“ odkazuje Kyle.