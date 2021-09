Tínedžerka bola v tom, že má zápal slepého čreva: Totálny šok na operačnom stole!

Tak toto nečakala!

Keď 19-ročná Nadia Rhoads začala pociťovať silné kŕče v bruchu a chrbte, predpokladala, že bojuje so zápalom slepého čreva.

Jej priateľ Brad O’Donnell (22) ju s bolesťami previezol do nemocnice v americkom Ohiu, kde jej však lekári prezradili šokujúcu správu. Nadia bola tehotná a bolesti, ktoré pociťovala, boli pôrodné, píše metro.co.uk.

Tínedžerka netušila, že čaká dieťa, pretože užívala antikoncepciu a počas celého tehotenstva nepriberala na váhe. Okrem toho mala pravidelne každý mesiac menštruáciu. „Mávala som skutočne silnú bolesť chrbta a bola som často veľmi unavená, no prišlo mi to prirodzené, keďže som v práci denne stála na nohách deväť hodín," vysvetľuje.

V čase, keď zistila, že je tehotná, bola už na osem centimetrov otvorená. „Bola som taká šokovaná. Poslala som svojej mame správu s fotkou monitoru a napísala jej k tomu: „Hm, rodím, a myslím, že by si to mala vedieť!“ Mama okamžite volala späť svojej dcére. Bola síce vystrašená, ale zato šťastná zo šokujúcej novinky.

Po 14 hodinách sa tínedžerke narodila dcéra. Nadia, ktorá študovala za kozmetičku, musela štúdium odložiť, aby sa postarala o svoje prvorodené dieťa, no miluje byť rodičom. "Trvalo mi niekoľko mesiacov, kým som všetko spracovala a začala sa cítiť ako mama. Teraz si to však užívam, malá priniesla do nášho života veľa radosti," povedala Nadia.